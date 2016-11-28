LG G6, news per il top di gamma Android: arriva LG Pay?
di Redazione
28/11/2016
LG G6: una nuova generazione Android pronta agli smart payment online?LG G6 avrà un look più curato rispetto al predecessore, con materiali di maggiore qualità (si mormora che per il retro del nuovo flagship verrà utilizzato vetro temperato). Non è ancora chiaro se LG utilizzerà nuovamente i moduli noti come "Friends" per proporre al pubblico il concept di uno smartphone modulare, o più semplicemente se verrà adottato un design unibody in metallo: tutto dipenderà dal feedback della community LG e soprattutto dalla crescita della diffusione degli smartphone modulari. E' comunque confermata la nuova modalità di riconoscimento ottico e sicurezza del dispositivo tramite scansione dell'iride, che dovrebbe essere effettuata da un "one-eye-module" con funzioni di fotocamera annesse. Il comparto dedicato ai pagamenti online, gestito dalla piattaforma al debutto LG Pay, sarà apparentemente simile alle alternative Samsung Pay, Android Pay e Apple Pay: dopo essere stato più volte rimandato a partire da settembre scorso, sarà finalmente giunto il momento del rollout per questo sistema? A quanto pare, LG Pay verrà gestito da una carta fisica in grado di interfacciarsi con lo smartphone mediante NFC, affinché si possa pagare in completa libertà e velocità qualsiasi bene negli store in cui questa modalità di saldo è accettata. I dettagli sono ovviamente ancora molti da definire, tuttavia ci aspettiamo più chiarezza nel primo trimestre 2017, in particolare qualche settimana prima del debutto di LG G6, previsto per Aprile prossimo.
