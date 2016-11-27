Xiaomi Mi 5C, un nuovo smartphone Android inaugura il processore Pinecone
Xiaomi Mi 5C: un debutto importante per l'hardware prodotto dal brand?Diverse altre indiscrezioni parlano di Android Marshmallow come sistema operativo base, reso più personalizzato e a misura di utente dall'interfaccia MIUI 8, come ormai è consuetudine per Xiaomi. Che cosa può significare il lancio di un dispositivo di fascia media caratterizzato da un hardware prodotto internamente? Di certo il desiderio del brand cinese di trovare la propria strada verso l'indipendenza da atri produttori, esattamente come altre agguerrite competitor, tra cui Samsung. Il chipset Pinecone punterà molto probabilmente sul power saving e sul mantenimento dell'autonomia dello smartphone, piuttosto che sulla potenza a tutto tondo, un dettaglio che verrà probabilmente ridefinito nelle successive generazioni di smartphone Mi. Ci aspettiamo quindi un nuovo medio-gamma da parte di Xiaomi per fine anno, in attesa del passaggio alla sesta generazione di dispositivi in cui potrebbe essere integrata una soluzione hardware mirata anche all'incremento della potenza oltre che al risparmio energetico.
