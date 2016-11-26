Home Gadget e Curiosità Samsung Gear Fit 2, il fitness diventa più smart e tecnologico

di Redazione 26/11/2016

Arriva un aggiornamento per Samsung Gear Fit 2, mirato a far diventare l'attività fisica ancora più smart, grazie all'introduzione di nuove funzioni come la registrazione delle ripetizioni effettuate e la pausa automatica tra un esercizio e l'altro. La nuova smartband coreana, dedicata ad un pubblico con il pallino dello sport indoor e outdoor, riceve un update che migliora il fitness tracking rendendolo finalmente a misura di atleta e non viceversa. L'aggiornamento arriverà agli user interessati tramite FOTA (Firmware over the air), in maniera wireless e pronto ad essere installato con l'app Samsung Gear dopo aver letto la notifica sul Quick Panel. Esaminando le novità nel dettaglio, scopriamo "Set", ovvero una funzione che ci permette di impostare un numero di ripetizioni preciso per gli esercizi, esattamente come se fossimo in palestra. Assieme a queste informazioni a carattere numerico, troveremo disponibile anche la misurazione del battito, di cui prendere nota per i nostri progressi. Samsung Gear Fit 2 si aggiorna: un fitness tracker ancora più completo La seconda novità di Gear Fit 2 in serbo per noi è la funzione "Auto Pause". Dopo l'update, la smartband potrà facilmente rilevare i momenti di pausa dell'utente durante l'attività fisica continuata (ad esempio running, rollerblading o ciclismo) interrompendo per un momento la registrazione dei parametri. Il tracking di Samsung Gear Fit 2 potrà così riprendere quando il movimento riprenderà, una volta conclusa la pausa. Si tratta ovviamente di sfruttare giroscopio e accelerometro in modo da facilitare via firmware la rilevazione dei movimenti, dal momento che non servirà nessuno 'stop' manuale per riprendere il tracciamento dell'attività fisica. L'aggiornamento, infine, permette una rilevazione più dinamica degli esercizi registrati sotto intenso sforzo. Assieme alle tipiche attività di corsa e jogging leggero, potremo registrare sessioni di training più movimentato, che comprendono anche basket, calcio e tennis. Il dispositivo Samsung con geolocalizzazione, cardiofrequenzimetro e resisteza IP68 diventa quindi un wearable sempre più adatto alla nostra attività sportiva quotidiana, facendosi ancora più "smart". Quali update dello smartwatch basato sull'OS Tizen ci attenderanno nel futuro, capaci di renderlo un dispositivo ancora più aperto a diverse modalità d'uso?