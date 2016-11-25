Home Mobile Android Nougat 7.1.1: arriva la nuova Developer Preview 2

di Redazione 25/11/2016

Tempo di aggiornamenti interessanti per Android Nougat, che poco dopo aver annunciato il programma di beta testing per Galaxy S7 e S7 Edge, creato perché l'aggiornamento possa sbarcare al più presto sui top di gamma Samsung, si prepara a diventare una nuova Developer Preview, nella forma di Android 7.1.1. Google ha appena rilasciato il nuovo firmware per gli sviluppatori, disponibile per gli smartphone Nexus e capace di correggere alcuni piccoli errori che avrebbero potuto pregiudicare la stabilità del dispositivo. In particolare, l'update interessa i modelli 5X, 6P, 6, 9 e i tablet della linea C, coprendo quindi i dispositivi per Developer Preview di nuova generazione più utilizzati. Non possiamo dire di trovarci di fronte ad un major update tuttavia si tratta della versione di cui otterremo a fine anno l'aggiornamento definitivo. In questa nuova versione distribuita via OTA troveremo le API livello 25, per una maggiore compatibilità con standard e app di ultima generazione, e la possibilità di testare icone circolari in Android Studio, tramite i menu dell'asset dell'immagine. Android Nougat si evolve in una nuova anteprima per sviluppatori Si tratta ovviamente dell'ultima beta prima della release ufficiale di Android Nougat che avverrà nella nuova versione il prossimo mese, e possiamo accedere all'installazione iscrivendoci al programma di testing Google. In questo modo, accedendo con il proprio Google Account, potremo avviare il download OTA della nuova versione più stabile, che sembra oltretutto dimostrare capacità di power saving di qualità leggermente superiore alla versione precedente. Per chi non riuscisse ad avviare la ricerca update, sarà possibile installare le factory image assicurandoci che il bootloader (che si occupa del lancio dell'OS all'accensione), sia sbloccato per consentire a più versioni Android di essere utilizzate correttamente. Google spera, come sempre, di combattere la frammentazione Android, una particolarità che interessa l'OS da diversi anni: mentre Marshmallow ha raggiunto quota di diffusione 24%, la maggioranza degli utenti sfrutta ancora KitKat e Lollipop, rispettivamente al 25,2 e al 22,8 + 11,3% (doppia percentuale se consideriamo la versione API 21 e 22). Nougat rimarrebbe invece allo 0,3%, percentuale dovuta alle policy di adozione dell'OS dei singoli operatori e dei produttori dei dispositivi. Dicembre sarà quindi un mese chiave per Android Nougat, che si prepara ad evolvere anche dal punto di vista della VR nel 2017: restiamo in attesa dei prossimi changelog e sviluppi in merito.