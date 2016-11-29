Caricamento...

Watch Dogs 2, tornano gli hacker del videogioco Ubisoft

29/11/2016

Con Watch Dogs 2, Ubisoft da un nuovo stile al suo videogioco, rivolgendosi ora in particolar modo ai giovani nati tra i primi anni ‘80 e i primi anni 2000. Il videogioco Watch Dogs 2 è già disponibile su PS4, Xbox One e dal 29 novembre su PC. https://www.youtube.com/watch?v=FLBdHKu3KAA

Watch Dogs 2, la trama del gioco

L'ambientazione del gioco è San Francisco, ed è lì che è installato il ctOS 2.0 (central Operating System), seconda versione del sistema di sorveglianza già visto nel primo capitolo. Il CtOS 2.0 controlla tutto: dai servizi di polizia a quelli di emergenza e perfino le comunicazioni. È arrivato quindi il momento di opporsi al controllo della società con un'attacco hacker. Il protagonista del gioco è Marcus Holloway, un giovane ed abile hacker. Assieme a lui vi saranno i membri del DedSec, un gruppo di hacker conosciuti a livello internazionale, intenzionati a combattere contro tutte le ingiustizie prodotte dal mondo moderno. Con l'aiuto di Marcus, il DedSec tenterà di mettere a segno le operazioni di hacking più importanti della storia, con un solo scopo: mettere fuori gioco il ctOS e tutte le società che tentano di controllare le loro vite. watch-dogs-2-wallpaper-marcus-holloway-and-dedsec-1

Watch Dogs 2, il gameplay

In Watch Dogs 2 i giocatori avranno a disposizione missioni principali e secondarie potendo contare su una varietà di gameplay, scegliendo anche tra un approccio stealth e uno più dinamico. Il mondo open-world è enorme e tutto da esplorare. Vi è la colorata e vibrante San Francisco, la città industriale di Oakland, con i suoi imprevedibili sobborghi, ma anche i paesaggi naturali di Marin County e la Silicon Valley, culla della rivoluzione tecnologica. Sarà inoltre possibile violare ogni dispositivo connesso con lo scopo di assumere il controllo della città. Infine è anche presente una modalità online cooperativa che permette di incontrare nella partita un altro giocatore casuale e poter giocare con lui in cooperativa, o sfidarlo in alcune attività.  
