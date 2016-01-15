Ci lascia l'interprete di Piton in Harry Potter. Il cancro ha vinto su Alan Rickman

Addio all’attore che ha vestito i panni del professore Severus Piton di Harry Potter. L’attore Alan Rickman, l'inglese volante, non ce l’ha fatta a sconfiggere il cancro ed è morto ieri a Londra “circondato da famigliari e amici” all’età di 69 anni. La notizia giunta con un comunicato ufficiale dalla famiglia, ha sconvolto gli appassionati della saga di Harry Potter e non solo vista la splendida carriera cinematografica di uno degli attori inglesi più apprezzati, interprete di più di 70 film.

Rickman che avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 21 febbraio, aveva intrapreso la carriera da attore a teatro negli anni settanta, cimentandosi poi negli anni sia con il cinema che con le serie per la televisione, conquistando la stima e l’affetto del mondo cinematografico. Il suo indiscusso talento gli aveva permesso di conquistare un Emmy e un Golden Globe per la serie tv Rasputin.

Alan Rickman era conosciuto dai più piccoli principalmente per il ruolo dell’acerrimo nemico di Harry Potter, il professore Severus Piton, ma aveva trovato il successo e la fama con un altro cattivo, Hans Gruber in "Die Hard - Trappola di cristallo”. L’evolversi del suo personaggio in Harry Potter lo aveva sacralizzato poi agli occhi degli amanti della saga ultramilionara che racconta le vicende del maghetto più famoso al mondo. Severus Piton, insegnante di pozioni sembra essere l'ennesimo cattivo ma la sua figura alla fine risulta essere la più carismatica, capace dell'estremo sacrificio in nome del bene.

Ospite in Italia nel luglio 2014 al Giffoni Film Festival, era stato premiato dalla giuria di ragazzi con il Giffoni Truffaut Award. In un intervista Rickman dichiarò: Mi dispiace se passerò alla storia per Harry Potter e Galaxy Quest? No assolutamente. La recitazione deve consentirti di saltare verso qualsiasi direzione. Il lavoro di un interprete è di impedire che la sua personalità si metta in mezzo.”