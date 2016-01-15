Caricamento...

Samsung Galaxy S7, prevista una funzionalità simile a Live Photos

di Redazione

15/01/2016

Samsung sarebbe al lavoro per dotare il prossimo Galaxy S7 di una funzionalità simile alle Live Photos, che Apple ha inserito nel suo iPhone 6S. Le notizie sono ancora allo stato di rumors e non c'è niente di ufficiale o confermato. Tuttavia la notizia, riportata inizialmente da AndroidGeeks, sembra essere trapelata direttamente da dichiarazioni rilasciate da un ingegnere alle strette dipendenze della casa coreana. Apple ha lanciato iPhone 6S durante Settembre 2015, pubblicizzando con grande enfasi la funzionalità Live Photos che consente di catturare 1.5 secondi di video prima e dopo la pressione del pulsante di scatto sul telefonino.

Si chiamerà Vivid Photo o forse Timeless Photo

Samsung sarebbe al lavoro su una funzionalità simile a quella già vista su iPhone 6S. Il nome potrebbe essere Vivid Photo o forse Timeless Photo. Potrebbe registrare clip di qualità superiore rispetto a quelli di iPhone 6S e forse catturare anche l'audio. Altra differenza fondamentale con l'analogo prodotto di Apple sarebbe che la nuova funzionalità di Samsung salverebbe i clip direttamente in formato GIF animata, dunque non sarebbe necessario da parte di Facebook e soci, nessun adeguamento per supportare il formato. Possibile anche l'adozione di un frame rate leggermente superiore ai 12fps attualmente in dotazione alle Live Photos e questo garantirebbe filmati più fluidi e godibili. Non è sicuro che i tecnici di Samsung possano completare il ciclo di produzione di questa nuova funzionalità in tempo per il lancio di Galaxy S7, ma è possibile che i nuovi clip animati possano arrivare più tardi nel corso dell'anno. Se tutti i leak fin qui fuoriusciti riguardo al Galaxy S7 saranno confermati, si tratterà di uno smartphone dalle qualità eccezionali, dotato di uno schermo QHD Amoled, un processore Snapdragon 820, 4GB di Ram e una fotocamera completamente riprogettata a 12MP. Il tutto alimentato da Android Marshmallow
