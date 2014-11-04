Home Cinema e Fumetti Christian Bale NON interpreterà Steve Jobs

di Redazione 04/11/2014

La notizia è dell'ultima ora e gela l'entusiasmo dei fan di Apple: fonti anonime dicono che Christian Bale è giunto alla conclusione di ritirarsi dal film biografico su Steve Jobs perché non si sentiva tagliato per la parte. Il film sarà diretto da Danny Boyle, anche se il progetto inizia a diventare sempre più difficile da portare a termine. Sony, la casa produttrice del film, ha già subito l'abbandono da parte del primo regista, il pluripremiato David Fincher, già regista di The Social Network, bellissimo affresco sulla ascesa di Mark Zuckerberg. Il progetto è comunque ancora molto forte e si basa su una sceneggiatura firmata dalla migliore penna del cinema americano, quell'Aaron Sorkin che, tra serie televisive e film, ha filmato alcuni tra i più grandi successi degli ultimi anni. Pare che il film sarà diviso in tre atti, corrispondenti alle tre fasi della vita di Jobs e della sua creatura: l'ascesa, la sconfitta e il ritorno sugli altari. Questi tre atti dovrebbero rappresentare l'intero arco della vita di Jobs, ma purtroppo non vedremo Bale vestire i panni di Steve Jobs. Un dispiacere che avrà colpito certamente il regista Danny Boyle che non più di 10 giorni fa si era espresso così, a proposito di Christian Bale: "Avevamo bisogno del miglior attore al mondo in una certa fascia di età e questo è Chris Bale: non abbiamo fatto nessun provino, è bastata una chiacchierata". Beh, ora possiamo dire che forse un provino avrebbe aiutato. Il casting è ancora in corso e girano ancora molte voce sugli attori che andranno a ricoprire gli altri ruoli, in particolare si è fatto il nome dell'emergente Seth Rogen per impersonare Steve Wozniak, cofondatore della Apple. Resta da vedere quale impatto avrà sul progetto l'abbandono di Christian Bale, una delle punte di diamante del cinema americano contemporaneo e soprattutto ora ci si chiede chi interpreterà il ruolo di Steve Jobs nel film più atteso e chiacchierato del decennio: prima che arrivasse Bale, tra i papabili si era parlato insistentemente di Leonardo Di Caprio. Vedremo.