Bing immagini: Microsoft aggiunge la ricerca di GIF animate

Le GIF animate sono diventate un po' la dolce ossessione di Internet, si trovano ovunque e sempre più spesso prendono il posto delle normali foto statiche, così da oggi in poi, all'interno delle ricerca per immagini di Bing, possiamo decidere di effettuare ricerche solo tra GIF animate. Basta cliccare su Tipo e scegliere GIF Animata. Ci verrà così presentato un elenco di risultati completamente visuale. Facendo sostare il puntatore del mouse su una delle immagini presentate, questa viene leggermente ingrandita e parte l'animazione della GIF. LEGGI ANCHE: Google mette Pinterest dentro Chrome

Come funziona

Le gif animate sono una tendenza consolidata