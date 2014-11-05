Caricamento...

Microsoft e Dropbox insieme per Office 365

Redazione Avatar

di Redazione

05/11/2014

Microsoft e Dropbox hanno annunciato una partnership attraverso la quale intendono integrare maggiormente la suite Office 365 di Microsoft all'interno dello storage di Dropbox e viceversa. L'accordo non giunge a sorpresa, o almeno sembra una scelta obbligata per Microsoft se vuole spingere maggiormente le vendite di Office 365. Dropbox è in effetti uno standard di fatto e Microsoft riconosce che il suo One Drive non ha i numeri di Dropbox. Certo sarebbe bello per MS se li avesse ma non li ha, per cui se vuole assicurare una lunga vita al suo Office 365 deve necessariamente scendere a patti con Dropbox. Così l'accordo prevede che si potranno editare velocemente i file di Office dall'app di Dropbox e contemporaneamente, si potra accedere a Dropbox attraverso le app della famiglia Office. Non ci sono dichiarazioni sul valore economico dell'accordo, per cui non è dato sapere se ci siano dei soldi in ballo. Certo è che a guadagnarne per ora sono gli utenti aziendali che potranno sfruttare i servizi di Dropbox attracerso la suite Office 365 in modo del tutto naturale. Foto by Ian Lamont (CC BY 2.0)
