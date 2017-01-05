CES 2017: ecco Samsung Chromebook Plus e Chromebook Pro

"Dal lancio del nostro primo Chromebook più di cinque anni fa abbiamo continuato a migliorare il prodotto, sviluppando un computer che non solo si inserisce negli stili di vita dei consumatori ma rende la loro vita più facile, più mobile e più produttiva. Con Chromebook Plus e Pro - prosegue - stiamo collaborando con Google per abbinare un design elegante con suprema flessibilità, incoraggiando gli utenti a sperimentare di più con Google Play e applicazioni Android, pur continuando a fornire la semplicità, la sicurezza top-rated e condivisibilità di Chromebook".

CES 2017: la configurazione di Samsung Chromebook Plus e Chromebook Pro

Aldihanno fatto il loro debutto, due nuovi portatili dell’azienda coreana che abbracciano la versatilità dei tablet e integrano il Google Play Store. Collaborando alla realizzazione di questa nuova generazione di computer portatili, Samsung e Google si sono concentrati soprattutto sulle applicazioni. Insomma, i due nuovi prodotti sono stati realizzati per avere la massima compatibilità con Google Play e consentire l’installazione di tutte le applicazioni presenti sullo store digitale di BigG, oltre che consentire l’accesso alla visione di film, la lettura di libri e l’ascolto della musica presente nel catalogo in streaming. Il nuovo design è caratterizzato dalla scelta del metallo leggero, lo schermo ha risoluzione Quad HD e il display touchscreen è in grado di ruotare di 360 gradi. Questa caratteristica si inserisce perfettamente nella scelta di Samsung di realizzare prodotti altamente flessibili e trasformabili in base alle esigenze degli utenti. Una delle novità più importanti di Chromebook Plus e Pro è la penna incorporata su un lato del dispositivo che può essere utile per gli appunti o in caso di applicazioni come Google Keep e Samsung ArtCanvas che consentono di modificare contenuti e disegnare. La penna, ha una punta di 0,7 millimetri. Presentando i due nuovi prodotti, Alanna Cotton, vice presidente marketing di Samsung Electronics America, si è espressa così al CES 2017:Nella configurazione hardware, non mancano due porte USB-C per la connettività e il supporto per video streaming 4k. La configurazione prevede 4 GB di RAM e 32 GB di spazio su disco. Le batterie hanno un’autonomia che può arrivare fino a 8 ore. https://www.youtube.com/watch?v=GFq4Uf5P_18