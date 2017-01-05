HTC U Ultra, evento ufficiale: arriva il nuovo top di gamma Android
05/01/2017
HTC U Ultra: sarà un top di gamma con fotocamera evoluta?HTC non si è sbilanciata molto sulle capacità effettive del nuovo smartphone, preferendo lasciare all'occasione dell'evento uffficiale lo spazio necessario per spiegare le peculiarità del nuovo device Android. Nonostante questo, i benchmark di DxOMark hanno analizzato a fondo il comparto fotografico del dispositivo, e sembrano essere parecchio lusinghieri (mostrando un rating superiore agli 89 punti realizzati da Google Pixel, che ricordiamo essere stato eletto tra uno dei migliori camera phone della stagione passata). Basterà questa indiscrezione a fare di HTC U Ultra un camera phone? Il giudizio è ovviamente prematuro, ma una prima traccia a favore sicuramente c'è. Un'altra informazione interessante in merito al prossimo HTC U Ultra riguarda la presenza di una tecnologia audio adattiva, capace di modificare i valori del volume di riproduzione di una canzone a seconda dell'ambiente in cui ci si trova. Assieme a U Ultra si aspettano anche i nuovi HTC Occean Master e Ocean Smart, entrambe versioni ridotte del terminale principale. Rimaniamo quindi in attesa di informazioni ufficiali in merito a paesi in cui i 3 smartphone verranno distribuiti, e soprattutto alle specifiche tecniche ufficiali che potrebbero farne smartphone Android di inizio 2017 da non perdere.
