BaitJ, l'applicazione social che pesca i ricordi

Tra le numerose applicazioni di messaggistica, segnaliamo l'arrivo su Android e iOS di BaitJ, un'applicazione dedicata a chi desidera ricordare i propri vecchi post pubblicati sui principali social network. BaitJ è infatti un’applicazione pensata per “pescare” i ricordi integrandosi con i propri profili dei social network, tirando su dalle loro profondità i contenuti pubblicati nel passato, remoto o prossimo che sia.

Sulla falsa riga di Accade Oggi, funzionalità di Facebook che permette di mostrare status pubblicati in passato, legati a un determinato giorno, anche BaitJ scoverà i post pubblicati in precedenza. Sarà quindi possibile avere un facile accesso a post pubblicati in passato, sia di quelli che ci ricordiamo, sia di quelli molto vecchi che magari avevamo dimenticato.

BaitJ, l'app che pesca i ricordi

L'applicazione social BaitJ è gratuita ed è scaricabile tramite App Store o Play Store. È possibile "gettare l'amo" per effettuare una ricerca in diversi moti: utilizzando parole chiave, o ricercando post vecchi dedicati a eventi e festività passate. È anche possibile tentare la fortuna con una ricerca casuale che tirerà fuori un ricordo a caso tra quelli disponibili.

La limitazione di BaitJ è data dalla possibilità di gettare l'amo solo tre volte al giorno, con eventuali altri ami disponibili come acquisti in app tramite lo store. Un set di 10 esche costa 0,99€, 50 esche costano 2,99€, mentre 100 esche costano 3,99€. Un costo sicuramente irrisorio che serve chiaramente a sostenere l'applicazione e gli sviluppatori ma forse sarebbe stato meglio adottare una formula completamente gratis per l'utilizzo delle esche, basando i propri guadagni sulla pubblicità interna, come già fanno molte altre applicazioni.

Sicuramente BaitJ ha delle buone potenzialità e sfrutta concetti attuali. A differenza di Snapchat o Instagram che basano il loro successo su storie che si auto-distruggono dopo poche ore, BaitJ utilizza, invece i vecchi contenuti come strategia del suo successo.

Le pecche che attribuiamo all'app sono legate all'integrazione dei soli social network Facebook, Twitter e Instagram (e Google Foto che però non è un social network). Manca inoltre all'app una grafica accattivante e servirebbe inoltre un nome più facile da ricordare.