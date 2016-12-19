iPhone 8, tutti i rumor sul nuovo smartphone Apple 2017

iPhone 8 rumor, tutte le rivoluzioni di Apple nel 2017

sarà un nuovo rivoluzionario smartphone Apple? Abbiamo raccolto tutti i principaliin vista del 2017, decimo anniversario dalla nascita del primo iPhone. Ilsarà senz'altro un anno importante per Apple visto che si festeggerà ildalla nascita del suo primo iPhone (2007). Siamo sicuri che il colosso di Cupertino vorrà celebrarlo al meglio, annunciando l'arrivo sul mercato di iPhone 8. La fine dell'anno si avvicina e il melafonino torna al centro diSembra infatti ci siano conferme sui cambiamenti radicali che lo smartphone avrà rispetto a iPhone 7., secondo le notizie più recenti, dovrebbe infatti essere caratterizzato da un corpo realizzato interamente in vetro, dotato dicon angoli arrotondati. Rivoluzioni importanti anche sulloFull HD che sarà di tipoprodotto da Samsung. Di conseguenza il tasto Home potrebbe sparire per l'applicazione di una soluzione di Touch ID integrata direttamente nello schermo e utilizzabile con il. Anche a livello di fotocamera sembra potrebbero esserci delle innovazioni. Rumor insistenti affermano che iPhone 8 presenterà una doppia fotocamera con supporto al 3D. Grazie alla collaborazione con LG, il comparto fotografico dipotrà essere dotato di un modulo che permette di scattareUlteriori rumor sufanno riferimento aSi parla infatti della presenza di unache potrebbe arrivare a 4 metri di distanza arrivano a ricaricare fino a 12 dispositivi simultaneamente. Altre indiscrezioni discutono della possibile introduzione di una variante Dual-SIM per iPhone 8: ci sarebbe infatti una buona richiesta da parte del mercato. Infine, ilpiù interessante riguarda la possibilità di un Apple Pencil perViste le grandi dimensioni del display, il team Apple potrebbe rispolverare l'idea di realizzare un pennino, un dispositivo di input compatibile con ildel 2017.