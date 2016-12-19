iPhone 8, tutti i rumor sul nuovo smartphone Apple 2017
di Redazione
19/12/2016
iPhone 8 sarà un nuovo rivoluzionario smartphone Apple? Abbiamo raccolto tutti i principali rumor in vista del 2017, decimo anniversario dalla nascita del primo iPhone. Il 2017 sarà senz'altro un anno importante per Apple visto che si festeggerà il decimo anniversario dalla nascita del suo primo iPhone (2007). Siamo sicuri che il colosso di Cupertino vorrà celebrarlo al meglio, annunciando l'arrivo sul mercato di iPhone 8. La fine dell'anno si avvicina e il melafonino torna al centro di rumor dell’ultima ora.
iPhone 8 rumor, tutte le rivoluzioni di Apple nel 2017Sembra infatti ci siano conferme sui cambiamenti radicali che lo smartphone avrà rispetto a iPhone 7. iPhone 8, secondo le notizie più recenti, dovrebbe infatti essere caratterizzato da un corpo realizzato interamente in vetro, dotato di cornice laterale in metallo con angoli arrotondati. Rivoluzioni importanti anche sullo schermo da 5.5 pollici Full HD che sarà di tipo OLED curvo edge-to-edge prodotto da Samsung. Di conseguenza il tasto Home potrebbe sparire per l'applicazione di una soluzione di Touch ID integrata direttamente nello schermo e utilizzabile con il 3D Touch. Anche a livello di fotocamera sembra potrebbero esserci delle innovazioni. Rumor insistenti affermano che iPhone 8 presenterà una doppia fotocamera con supporto al 3D. Grazie alla collaborazione con LG, il comparto fotografico di iPhone 8 potrà essere dotato di un modulo che permette di scattare foto in tre dimensioni.
iPhone 8 rumor, tutte le novità del nuovo smartphone Apple 2017Ulteriori rumor su iPhone 8 (2017) fanno riferimento a due specifiche tecniche nuove. Si parla infatti della presenza di una ricarica wireless che potrebbe arrivare a 4 metri di distanza arrivano a ricaricare fino a 12 dispositivi simultaneamente. Altre indiscrezioni discutono della possibile introduzione di una variante Dual-SIM per iPhone 8: ci sarebbe infatti una buona richiesta da parte del mercato. Infine, il rumor più interessante riguarda la possibilità di un Apple Pencil per iPhone 8. Viste le grandi dimensioni del display, il team Apple potrebbe rispolverare l'idea di realizzare un pennino, un dispositivo di input compatibile con il nuovo smartphone Apple del 2017.
Articolo Precedente
BaitJ, l'applicazione social che pesca i ricordi
Articolo Successivo
BlackBerry: i nuovi smartphone saranno prodotti dai cinesi di TLC