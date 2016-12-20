Home Gadget e Curiosità Smartwatch ibrido Moskito: design classico e funzioni per bicicletta

di Redazione 20/12/2016

Il mondo degli smartwatch ha da sempre avuto i suoi alti e bassi, tuttavia non sono mancate le iniziative di alta qualità destinate soprattutto agli sportivi (in particolare modo con Fitbit, Garmin e Samsung) e quelle più attente al mondo del design, che hanno riunito lo stile di un orologio tradizionale alle possibilità concesse dall'interazione col digitale. Tra queste ultime, scopriamo un wearable che si mostra da subito nteressante per forme e funzioni, che può trasformarsi addirittura in un tachimetro per bicicletta: parliamo di Moskito, uno smartwatch ibrido con lancette e sensori interni, che incorpora inoltre un quadrante separabile dal cinturino capace di renderlo un tachimetro per bicicletta. Moskito è quindi uno smartwatch particolarmente adatto all'attività sportiva su due ruote, che permette proprio come i wearable per i runner di ottenere misurazioni di performance su strada, tramite il proprio smartphone. E' facile montarlo sul manubrio in quanto è incluso un dock che ne permette il fissaggio rapido, e premendo un semplice tasto viene avviata la modalità tachimetro dell'orologio smart. Moskito, lo smartwatch per ciclisti: come evolve il mondo dei wearable per fitness "Trasformando" Moskito da smartwatch a tachimetro, le lancette dei secondi si comporteranno come un rilevatore di velocità, tarata sia in km/h che miglia orarie. Tutto questo mentre pedaliamo e riceviamo istantaneamente notifiche classiche per uno smartwatch, tra cui SMS e chiamate in entrata, più update dai social network. L'autonomia del dispositivo è un altro punto a vantaggio: a differenza di molti smartwatch che richiedono costantemente attenzione da questo punto di vista, Moskito riesce a continuare imperterrito la propria attività per un periodo che va dai sette mesi ai 2 anni: è l'ideale per chi è sempre in viaggio oppure a bordo della bici e non vuole perdere troppo tempo nella ricarica. La costruzione delle meccaniche di Moskito è di alta qualità (svizzera); questo sta richiedendo un lavoro minuzioso e attentamente curato da parte della startup che ad Ottobre 2017 inizierà a spedirne i primi modelli al pubblico: ancora una volta, la piattaforma di Kickstarter offre alle startup una nuova speranza per i propri progetti, focalizzandosi su iniziative utili a tecnofili e atleti.