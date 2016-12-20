Facebook Messenger: videochiamate di gruppo con 50 persone, come attivarle
di Redazione
20/12/2016
Facebook Messenger apre alle videochiamate di gruppo: vi possono prendere parte fino ad un massimo di 50 persone e le potete attivare subito assai facilmente. Non sarà forse un caso che Mark Zuckerberg abbia deciso di lanciare questa nuova funzione proprio sotto Natale, il periodo nel quale amici e parenti si sentono maggiormente per scambiarsi gli auguri. Le videochiamate si possono effettuare sia tramite computer, sia dai dispositivi Android e iOS tramite l’app ufficiale di Facebook Messenger. La videochat del social network rappresentano un notevole passo avanti rispetto alla concorrenza: basti considerare che Google Hangout e Skype di Microsoft non consentono di andare oltre le 10 persone per volta. A spingere Mark Zuckerberg ad aprire le videochat ai gruppi, sono i numeri assai confortanti: ogni mese, infatti, circa 245 milioni di persone utilizzano Messenger per effettuare videochiamate. L’utilizzo della nuova funzione è semplicissimo: all’interno di una conversazione testuale di gruppo basta cliccare (o tappare, in caso di dispositivi mobili) sull’icona video presente in alto a destra dello schermo. A quel punto, tutti gli utenti partecipanti alla chat riceveranno la notifica di essere stati invitati a mostrarsi in video e dovranno dare conferma per unirsi.
Facebook Messenger: come richiamare i partecipantiInoltre, nel caso in cui qualcuno non si accorga dell’invito, è possibile richiamare i singoli utenti o l’intero gruppo. Secondo quanto riferiscono i primi utenti ad aver provato la nuova funzione, solo i primi sei utenti aggiunti al gruppo potranno comunicare in video, mentre gli altri 44 intervengono nella conversazione solo in voce. Ovviamente, consigliamo di utilizzare le videochiamate di gruppo tramite Messenger prevalentemente con connessioni WiFi, poiché il traffico dati potrebbe esaurirsi rapidamente e costringervi a spese aggiuntive con il vostro operatore. La nuova funzione è stata rilasciata da Facebook sia lato server, sia tramite app: non vi resta dunque che collegarvi al social network da computer, o aggiornare le relative app sui vostri smartphone o tablet per utilizzarla.
