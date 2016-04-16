Avatar sarà una saga epica con 4 sequel in uscita fino al 2023

C’è grande fermento tra gli appassionati di film di fantascienza per le ultime dichiarazioni giunte direttamente dal regista James Cameron in merito al film Avatar e alla promessa dei sequel. I fan di Avatar, film fantasy campione di incassi grazie alla spettacolarità degli effetti speciali, attendono con ansia e già da un bel po’ di anni a dire il vero, che i personaggi fantastici del mondo di Pandora ritornino sul grande schermo.

Il regista premio Oscar che con Titanic e Avatar ha conquistato i record dei film con il maggior incasso nella storia del cinema, ora sembra voler giocare al rilancio e ha annunciato a sorpresa che Avatar avrà ben quattro sequel, uno in più rispetto a quanto promesso. Nel frattempo si è comunque appreso che per vedere al cinema il primo dei capitoli della saga di Avatar, bisognerà attendere ancora due anni.

Di fatto Cameron tradisce le aspettative dei fan a cui aveva promesso in passato che Avatar 2 sarebbe giunto nelle sale cinematografiche a Natale del 2017, una data che tra l’altro era già stata rimandata visto che il primo dei sequel sarebbe dovuto uscire entro la fine del 2016. Secondo quanto è stato dichiarato, le riprese del primo sequel dovrebbero incominciare in questo mese in Nuova Zelanda.

Sono trascorsi ormai sette anni dall’uscita di Avatar che nel 2009 incassò la stratosferica cifra di 2,7 miliardi di dollari in tutto il mondo e i leggendari sequel che dovevano giungere, sembrano sempre più un miraggio. Fatto sta che Cameron ora ha fornito anche le date di uscita dei prossimi capitoli che, se le promesse saranno rispettate, terranno i fan impegnati con la fantasia per altri sette anni. Il primo sequel è fissato per il 2018, mentre gli altri capitoli, le cui storie saranno in realtà indipendenti l’una dall’altra, dovrebbero uscire nel 2020, nel 2022 e nel 2023. – “Negli ultimi due anni ho lavorato con una squadra di quattro tra i migliori sceneggiatori sulla piazza per progettare come il mondo di Avatar potesse andare avanti, il risultato artistico, supera ogni immaginazione, davvero ben oltre il primo film. Sta diventando una vera saga epica" sono le parole di Cameron che non possono che far trepidare ancora di più i fan nell’attesa che Pandora riviva al cinema.