Earth Day, il 22 aprile anche Apple celebra la Terra per il WWF

Earth Day è alle porte, tra una settimana la protagonista assoluta di un’intera giornata sarà la nostra amata Terra, un mondo splendido che accoglie come una madre ogni creatura che vive su di lei, una madre che purtroppo soffre per le scelleratezze che noi esseri umani siamo capaci di compierle contro in nome di un egocentrismo che ci spinge a sfruttare ogni cosa per il nostro interesse. Il punto è che non si comprende che l’interesse primario dell’essere umano è che il nostro Pianeta resti in salute per poter essere un mondo accogliente ancora per molto tempo.

Il 22 aprile prossimo sarà la giornata della Terra, un giorno che sarà dedicato alla riflessione ed informazione sullo stato di salute del nostro pianeta e delle possibili conseguenze che derivano dall’inquinamento e dallo sfruttamento selvaggio dell’ambiente. L’Earth Day fu indetta 46 anni fa dalle Nazioni Unite con l’intento di sensibilizzare le persone al rispetto all’ambiente e ad oggi è diventato un evento capace di coinvolgere fino ad un miliardo di persone e ben 192 Paesi nel mondo.

Questa edizione 2016 si presenta in coincidenza di un momento storico per l’ambiente, ovvero il primo vero impegno globale sulla riduzione del riscaldamento globale assunto lo scorso dicembre da 195 paesi nel corso della COP21 a Parigi. L’Accordo sul clima raggiunto dai paesi sarà sottoscritta proprio a partire dal 22 aprile, giorno dell’apertura alla firma degli Stati membri dell’Onu.

A sostegno della giornata della Terra, quest’anno si presta anche il colosso di Cupertino in collaborazione con il WWF. Apps for Earth è il nome dell’iniziativa messa in campo da WWF e Apple che in occasione della giornata della Terra hanno deciso di unire le forze in difesa del nostro pianeta. La Apple ha infatti attivato sull’App Store la sezione Apps for Earth con applicazioni aggiornate per riflettere il tema ecologista. L’iniziativa dell’Apple sarà attiva dal 14 al 24 aprile e tutti i proventi delle 27 applicazioni che concorrono all’iniziativa ecologica saranno completamente devoluti al WWF.