ASUS Zenbook UX430 e Zenbook UX350: GPU Nvidia e Intel Core 7° Generazione

di Redazione 21/01/2017

Il 2017 di ASUS è certamente partito col piede giusto: dopo una presenza di primo livello al Consumer Electronics Show, in cui sono stati presentati i nuovi ASUS ZenFone 3 Zoom, ZenFone AR e tanti nuovi notebook, la casa taiwanese non si risparmia e annuncia proprio in queste ultime ore l'arrivo di nuovi portatili della linea ZenBook. Si tratta di ASUS ZenBook UX430 e Zenbook UX530, al momento celati da nomi in codice, tuttavia descritti come i dispositivi di questa prestigiosa gamma dotati di design più sottile di sempre e con una dotazone a livello grafico non indifferente, supportata dalle GPU Nvidia GTX 940M (per il primo modello) e Nvidia GTX 950M. Quali sono le differenze tra i due nuovi portatili? Le prime diversità si notano a livello di display, rispettivamente da 14 e 15,6 pollici, entrambi però con cornici essenziali e praticamente ridotte a qualche millimetro di spazio in modo da offrire massimo campo visivo ed angolo di visione. Nuovi ASUS ZenBook: specifiche tecniche e funzioni Assieme a questi primi dettagli relativi allo schermo, sarebbero state rivelate anche le prime specifiche tecniche: al comando dei laptop le CPU Intel Core Kaby Lake di settima generazione, Core i3 7100U, il medio-gamma Core i5 7200U, e il top Core i7 7500U. Segue poi un display rispettivamente a 14,0 e 15,6 pollici 16:9 FHD 1080p, RAM 16 GB massima, supporto memoria SSD SATA3 di varia capienza a scelta: 128/256/512 GB. Per una migliore resa sonora, sono stati inclusi gli altoparlanti Harmak Kardon, speaker stereo da 2 Watt; mentre il comparto connettività fisica include quanto segue: porta USB 3.0 Type-A (saranno 2 sul modello UX530), 1 USB 2.0, 1 per USB Type-C, un pratico lettore di memory card e per concludere una uscita Micro HDMI. Una buona dotazione di base che servirà ad accontentare tutti i fan della gamma ASUS ZenBook, mentre attendiamo il debutto ufficiale dei due laptop nel Regno Unito per il secondo trimestre 2017. I colori attualmente previsti per i dispositivi sono Royal Blue, Quartz Grey, Shimmer Gold e Rose Gold (gli ultimi due presenti esclusivamente per il modello 14,0 pollici), tinte classiche affiancate a colori più moderni che non mancheranno di soddisfare un'utenza piuttosto trasversale anche da questo punto di vista.