Asus Zenfone 4: uscita ufficiale in arrivo a Maggio 2017?
di Redazione
22/01/2017
Asus Zenfone 4: si tratterà di un concept phone Android?L'indiscrezione proviene dalla filiera produttiva della società di Taiwan, ed è immediatamente rimbalzata sul magazine Digitimes, che ne ha confermato la plausibilità; essendo buona parte delle major dell'elettronica di consumo concentrate nell'offrire i propri top di gamma a un anno di distanza circa dai precedenti. Non è ancora noto il comparto hardware dei componenti della serie Asus Zenfone 4, tuttavia prendendo spunto da ciò che incarnerà il potente Zenfone Ar, presentato ad inizio anno tramite l'evento Zennovation, si tratterà di qualcosa di veramente speciale nel suo genere, anche se probabilmente non un concept phone completamente incentrato su realtà virtuale o realtà aumentata. Ricordiamo quindi le specifiche tecniche di Asus Zenfone AR, da cui probabilmente verrà preso spunto per modellare l'hardware di Zenfone 4: schermo 5,7 pollici QHD, CPU Qualcomm Snapdragon 821 (che verrà probabilmente sostituita dall'ultima next-gen Snapdragon 835); 8 GB RAM, memoria interna 256 GB, fotocamera posteriore 23 mpx con EIS a 3 assi e OIS a 4 con sistema Tricam per AR. Al momento, l'unico dato certo pare essere la presenza dell'OS Android Nougat personalizzato con Zen UI; tuttavia le decisioni di Asus verranno rese note al prossimo Mobile World Congress 2017, in cui il brand non perderà occasione per parlare dello sviluppo di Zenfone 4 e della data ufficiale di debutto.
