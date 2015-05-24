Amazon: visite guidate al centro di distribuzione di Piacenza
di Redazione
24/05/2015
Amazon Italia apre le porte al grande pubblico. Dal prossimo 18 Giugno sarà possibile visitare il centro di distribuzione di Amazon situato a Castel San Giovanni in Piacenza. Quello di Piacenza non è il primo centro di distribuzione che consente l'ingresso al pubblico curioso di conoscere quali segreti si nascondono dietro la macchina perfetta per la distribuzione delle merci di Amazon. Segue una politica già iniziata dall'azienda di Jeff Bezos in almeno altri 6 paesi del mondo. Oltre a motivi puramente di marketing, dietro la decisione di Amazon di mostrare al grande pubblico cosa accade nei propri magazzini, c'è anche la volontà di rendere visibili agli occhi di tutti quali sono le condizioni e qual è l'organizzazione a cui rispondono i dipendenti di Amazon. In passato Amazon era stata accusata di sfruttare i propri dipendenti con condizioni lavorative non accettabili. Nessuna accusa era stata mai realmente confermata, tuttavia Amazon per togliere ogni dubbio sulla bontà del proprio operato ha deciso di rendere ancora più trasparente qual è la qualità del lavoro all'interno dei propri centri di distribuzione. Sul sito http://it.amazonfctours.com/ attraverso il quale è possibile prenotare una visita al centro italiano di Castel San Giovanni in Piacenza, si legge:
"Nel 2014 l’indice di frequenza di infortuni nel nostro centro di distribuzione è stato di poco meno inferiore del 32% rispetto alla media nazionale del settore “trasporti e magazzini"ed ancora
"Tutti i nostri dipendenti direttamente assunti possono beneficiare di salari competitivi rispetto alla media di mercato. Altri benefit aggiuntivi prevedono assicurazioni integrative sulla vita e in caso di incidente, sconti sui prodotti acquistati sul portale Amazon e buoni pasto"Le visite sono organizzate da Amazon Italia Logistica S.r.l. L'iniziativa partirà dal prossimo 18 Giugno e le visite avranno luogo ogni terzo giovedì del mese. Tareq Rajjal amministratore delegato di Amazon Italia Logistica S.r.l nel corso dell'OpenDay dedicato ai dipendenti di Amazon e dei loro familiari ha dichiarato:
"Vogliamo offrire l’opportunità a tutti di scoprire cosa accade dopo aver cliccato “Acquista” sul sito Amazon.it. Poter vedere da vicino il modo in cui i nostri addetti spediscono decine di milioni di pacchi ogni anno"
