Nuovo Galaxy S6 Edge "griffato" Iron Man

Redazione Avatar

di Redazione

25/05/2015

Sarà presto in vendita una nuova versione del Galaxy S6 Edge pensato e realizzato da Samsung per gli appassionati di Iron Man, uno dei personaggi più amati del panorama Marvel, di recente protagonista anche della pellicola “Avengers - Age of Ultron”. Ovviamente, per essere il più fedele possibile alle creazioni di Tony Stark, lo smartphone è stato realizzato in coloro oro e cremisi, gli stessi colori dell’armatura di Iron Man e sul retro riporta anche la maschera dietro la quale si cela il deus ex machina “dell’uomo di ferro”. La notizia del lancio del nuovo Samsung Galaxy S6 Avengers Edition - dovrebbe essere questo il nome scelto dall'azienda coreana - sarebbe stata confermata da fonti vicine all’azienda e la commercializzazione dovrebbe proprio prendere il via in Corea del Sud a breve. Dovrebbe essere una questione addirittura di giorni, poi si conosceranno le specifiche del dispositivo indirizzato ad una fetta di mercato ben definita, ossia a coloro i quali coltivano il mito di Iron Man, personaggio di punta Marvel in fumetti, cartoon e pellicole cinematografiche. Le caratteristiche tecniche, in ogni caso, dovrebbero essere identiche a quelle del classico Galaxy S6 Edge, con la particolarità dei colori e dell’oro, che circonderà i punti chiave del design del dispositivo. Per il prezzo, potrebbe esserci un leggero “aggravio” - ma la notizia non è ancora confermata - rispetto a quello dello smartphone nella sua prima versione. Attualmente, l’S6 Edge lo si può acquistare su tantissimi store online ad un prezzo che si aggira sui 750 euro.
