Google introduce il tasto compra sui video di Youtube
24/05/2015
Google ha appena annunciato sul blog ufficiale di AdWords un altro prodotto dedicato agli investitori: TrueView for shopping. Sostanzialmente si tratta di un modo per fare apparire sopra un video di Youtube un tasto "Compra Ora" per indurre l'utente ad effettuare l'acquisto di un prodotto correlato al video che si sta guardando. Il tasto compra non è una novità che riguarda i soli video, avevamo già annunciato che Google era al lavoro per portare una funzionalità simile all'interno dei risultati di ricerca mobile sponsorizzati. È invece recente l'introduzione dello stesso tasto per i video di youtube. Si legge sul blog ufficiale di Adwords:
"Sia che si tratti di guardare una recensione di un prodotto o imparare a cuocere un soufflé, guardiamo i video in innumerevoli momenti della giornata per aiutarci ad ottenere un risultato. Noi chiamiamo questi istanti micro-momenti - quando ci rivolgiamo ai nostri device in modo riflessivo, per imparare qualcosa, prendere una decisione o comprare un prodotto. Per connettere il momento in cui una persona guarda un video e il momento in cui decide di effettuare un acquisto, stiamo introducendo una nuova funzionalità chiamata TrueView for shopping che rende più semplice per chi sta guardando ottenere più informazioni su un prodotto e decidere di comprarlo"La funzionalità sarà disponibile per i video su Youtube attraverso le pubblicità "in stream" ovvero l'advertising che viene visualizzata al di sopra del video. Inoltre poiché per affermazione di Google stesso, il 50% delle visite su Youtube arriva da utenti mobile, il tasto compra sarà disponibile allo stesso modo per smartphone, tablet e utenti desktop. Google assicura che gli investitori avranno a disposizione strumenti semplici per utilizzare TrueView for shopping. Sarà possibile associare un singolo prodotto ad un singolo video, personalizzando il target selezionandolo sulla base di informazioni geografiche o demografiche. Secondo quanto dichiarato da Google i brand che hanno partecipato alla fase di test hanno ottenuto risultati estremamente positivi. Wayfair per esempio, nota piattaforma per la vendita online di oggetti e servizi per la casa, avrebbe ottenuto un incremento di oltre 3 volte superiore nelle revenue rispetto alle campagne tradizionali. Sephora, altro brand, citato da Google nel proprio post avrebbe ottenuto risultati altrettanto positivi. Google inizierà il roll-out al grande pubblico della nuova funzionalità nei prossimi mesi, ma per chi ha fretta, è già possibile contattare un account manager di Google e iniziare a sperimentare "TrueView for shopping"
