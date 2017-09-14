Caricamento...

Amazon Music Unlimited sbarca in Italia: come funziona e quanto costa

Redazione Avatar

di Redazione

14/09/2017

Amazon Music Unlimited sbarca in Italia e dichiara “guerra” agli altri servizi di streaming musicale. Il colosso dell’eCommerce, dunque, sbarca nel settore della musica in streaming con un servizio che mette a disposizione degli utenti un catalogo con 50 milioni di brani. La musica potrà essere ascoltata direttamente sul computer o tramite dispositivi mobili grazie all’applicazione Amazon Music, scaricabile sia per dispositivi iOS sia per Android.

Amazon Music Unlimited anche per le famiglie

L’abbonamento al servizio di Amazon Music Unlimited costa 9,99 euro al mese, mentre gli utenti Prime possono godere di uno sconto che sostanzialmente regala due mesi: 99 euro per 12 mesi. Inoltre, gli utenti Prime, potranno ottenere in caso di abbonamento mensile un buono omaggio da 10 euro. Pensato anche un piano Family, che consente l’accesso contemporaneo di 6 membri di una stessa famiglia per 14,99 euro al mese, oppure 149 euro l’anno. Amazon Music Unlimited consente agli utenti di ascoltare musica in streaming senza pubblicità né interruzioni. Inoltre, è possibile scaricare i brani per poterli portare con sé ovunque anche senza connessione ad Internet. Tra i punti di forza del servizio, i suggerimenti agli utenti con la musica da ascoltare in base alle preferenze degli altri iscritti. Spotify ed Apple Music sono avvisate: da oggi c’è un nuovo e agguerritissimo concorrente. Visita il sito ufficiale
Redazione

