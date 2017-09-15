iPhone X e iPhone 8 a confronto: ecco cosa cambia
iPhone X e iPhone 8 a confrontoFacendo un confronto completo iPhone 8 e iPhone X, dunque, confermano la radicale rivoluzione effettuata da Apple per celebrare il proprio decennale, pur non rinnegando quanto di buono fatto con il precedente ‘Melafonino’. I punti di forza di iPhone X sono il processore Apple A11 Bionic a sei core, lo stesso montato su iPhone 8. Il riconoscimento dei volti, il cosiddetto FaceID rappresenta un notevole passo in avanti rispetto al solo TouchID, mentre a livello di comparto grafico, lo smartphone del decennale si presenta con una doppia fotocamera posteriore. Importante la differenza di display, perché al 4.7 pollici HD (750x1334 pixel) di iPhone 8, iPhone X risponde con un display 5.8 pollici HDR. Dopo l’evento di presentazione del nuovo Melafonino, Apple ha aggiornato il proprio store online con i nuovi prezzi e le date sulla disponibilità: per iPhone X si va da 1.189 a 1.359 euro, mentre iPhone 8 va da 839 a 1.009 euro, infine iPhone 8 Plus da 949 euro a 1.119 euro.
