Alcatel Idol 4S: il perfetto smartphone Android per la realtà virtuale

di Redazione 15/07/2016

Il 2016 verrà in futuro ricordato come l'anno in cui la realtà aumentata e la realtà virtuale hanno fatto la loro comparsa nel mondo dell'elettronica di consumo mainstream, grazie ad app di successo internazionale (tra cui l'ultima Pokemon Go) e dispositivi come Oculus Rift e Samsung Gear VR, capaci di emulare con alta qualità ambienti digitali liberi e interattivi. Ovviamente, anche il segmento smartphone non poteva mancare ad esprimersi in merito alla realtà virtuale: ci ha pensato bene Alcatel, che con il nuovissimo Alcatel Idol 4S mira a dare una nuova direzione ai dispositivi Android studiati per rendere la VR ancora più semplice e alla portata di tutti. Idol 4S si presenta infatti come uno smartphone di fascia medio/alta, in grado di comportarsi alla perfezione nei task di tutti i giorni, multimedia incluso, ma con una spiccatissima predisposizione al supporto dei visori: in questo caso, la casa francese ha addirittura pensato ad includerne uno insieme allo smartphone: e curiosamente, si tratta proprio della confezione. Alcatel Idol 4S: tanti pregi e pochi difetti per un dispositivo VR-Ready Le dimensioni dello schermo di Alcatel Idol 4S (5,5 pollici) ricordano effettivamente quelle di un phablet pronto per sfruttare una risoluzione di qualità Quad HD (2560 x 1440) al fine di rendere l'immagine compatibile con i più evoluti standard della VR. La costruzione stessa del dispositivo, eseguita con materiali premium, sembra suggerire un uso più improntato alla simulazione virtuale di ogni altro smartphone: cornice smussata in alluminio leggero e protezione anteriore e posteriore con vetro robusto dagli angoli dolcemente arrotondati, per adattarsi facilmente anche ad altri visori (sia i cartonati low-cost che le alternative costruite con materiali più solidi). Il nuovo Alcatel Idol 4S è inoltre fornito di auricolari JBL, che aiutano a ridurre il gap con l'audio di altri dispositivi top di gamma restituendo una resa sonora ottimale sia durante le telefonate che l'ascolto delle nostre playlist preferite. 4S è inoltre dotato di una fotocamera da 16 megapixel sul retro, e di una per selfie e scatti panoramici di gruppo da 8 megapixel, capace di fornire la giusta illuminazione in ogni ora del giorno. Le specifiche sono sicuramente interessanti per chi è abituato ai classici smartphone Android medio-gamma: un chipset octa core Qualcomm Snapdragon 652 e 3GB di RAM sono quello che ci serve per rendere Idol 4S sempre reattivo ad ogni nostro comando, grazie alla funzione Boom Key, proposta in esclusiva dalla casa francese per svolgere le operazioni principali richieste dall'utente senza nemmeno toccare lo schermo, come ad esempio avviare la fotocamera e scattare un'immagine in una frazione di secondo. Alcatel Idol 4S sembra essere, in conclusione, uno degli smartphone attualmente più predisposti ed evoluti nel campo della VR, grazie ad una serie di specifiche e funzioni software che ne migliora la qualità multimediale complessiva: il device è già disponibile nei principali store online completo di headset e auricolari audio JBL.