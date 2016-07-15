Internet of Things e le nuove opportunità per le aziende
di Redazione
15/07/2016
Questo è indubbiamente un periodo d'oro per le aziende, a patto che si mantengano aggiornate sulle innumerevoli opportunità offerte dalle nuove tecnologie. Fare attenzione agli ultimi sviluppi e alle novità tecnologiche è importante soprattutto nel caso in cui si desideri lanciare una start up innovativa, visti anche i numerosi finanziamenti attualmente a disposizione. Ma che cosa è esattamente una start up innovativa? Come spiegato nell’articolo di mestiereimpresa.bnl.it, si tratta di giovani aziende che sfruttano la tecnologia ed il digitale per offrire servizi utili sia alla comunità che all'ambiente, sviluppando idee innovative che possano valorizzare le risorse a loro disposizione. Oggi avviare una start up non solo è più semplice per via dei numerosi finanziamenti statali ed europei, ma anche per via della possibilità di sfruttare sapientemente l'Internet of Things (IoT).
Cos'è l'Internet of ThingsL'IoT è una tecnologia digitale che mira a mettere in contatto il web con le cose materiali, come ad esempio possono essere gli elettrodomestici, le automobili, i televisori e persino gli aerei, i telefoni di casa e gli impianti di illuminazione domestici. In pratica, attraverso l'Internet of Things tali oggetti assumono un'intelligenza propria, che gli consente di comunicare con i proprietari (attraverso specifiche app installate sugli smartphone) e fra di loro, in modo da coordinarsi in un vero e proprio sistema futuristico di domotica. Attraverso questo scambio continuo di dati, ad esempio, siamo in grado di attivare la lavatrice o il climatizzatore a distanza, di posteggiare l'auto in automatico, di pulire casa mentre siamo al bar e tanto altro ancora. Non esistono limiti alle possibilità dell'IoT.
Le opportunità dell'IoT per le aziendeL'IoT apre un mondo del tutto nuovo alle aziende e alle start up, che possono sfruttare la tecnologia della cosiddetta 'Quarta rivoluzione industriale' per offrire ai propri clienti prodotti o servizi realmente innovativi, in quanto capaci di interfacciarsi alla rete e di comunicare fra loro. E da questo punto di vista, anche in Italia il mercato ICT sta dedicando un'attenzione sempre maggiore al settore dell'Internet delle cose, favorendo lo sviluppo di start-up dedite a rivoluzionare l'approccio con alcuni dei settori più importanti del nostro mercato.
I campi applicativi dell'Internet delle coseOggi anche in Italia è pieno di esempi di IoT applicato ai servizi: basti ad esempio pensare al progetto Smart city, che permette agli automobilisti di monitorare in tempo reale il traffico delle diverse zone della propria città, così da ottimizzare il percorso. Anche gli edifici diventano intelligenti con lo Smart building: un sistema di digitalizzazione che consente di gestire a distanza i dispositivi anti-intrusione, gli elettrodomestici o tutti quegli apparecchi (macchinari compresi) collegati alla rete aziendale. Occorre anche ricordare la Smart mobility: il sistema relativo alle connected car e alle auto intelligenti. Infine, la novità più importante: l'Industrial 4.0, che consente di gestire i macchinari aziendali, i server cloud ed una serie di attività gestionali semplificate dall'intervento dell'Internet of Things, come ad esempio la gestione della logistica.
Articolo Precedente
Nizza, attentato: Facebook attiva il Safety Check
Articolo Successivo
Alcatel Idol 4S: il perfetto smartphone Android per la realtà virtuale