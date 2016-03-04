A Beautiful Planet, è il film della Disney con Astrosamantha

Samantha Cristoforetti, per tutti ormai Astrosamantha, sarà per la seconda volta la protagonista di un film documentario ambientato nello spazio. La produzione cinematografica questa volta è tutta americana e la voce narrante del film è nientemeno che quella della stella di Hollywood premio Oscar Jennifer Lawrence. Da poche ore la Walt Disney e Imax hanno diffuso il trailer di "A Beautiful Planet", il film documentario naturalistico che sarà nei cinema degli Stati Uniti dal prossimo 29 aprile e che racconta le vicende stellari proprio della nostra Samantha durante la sua missione spaziale durata sei mesi nella International Space Station (ISS). Il film è diretto da Toni Myers, già regista di documentari come Blue Planet, Hubble 3D e Space Station 3D.

Il trailer della Disney arriva a due giorni dall’uscita nelle sale cinematografiche italiane del film “Astrosamantha — la donna dei record nello spazio” diretto da Gianluca Cerasola, giornalista e autore di reportage. Il documentario italiano è stato infatti distribuito nei cinema italiani nei giorni 1 e 2 marzo riscuotendo grande successo. Astrosamantha non è solo un film documento, ma è un viaggio emozionante al fianco della Cristoforetti, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e pilota dell’Aeronautica Militare, che ripercorre l’addestramento dell’italiana dei record e la missione che l’ha tenuta in orbita nello spazio per ben 200 giorni.

Il nuovo film della Disney, A Beautiful Planet, si colloca egualmente tra i film documentari ma con uno scopo molto più ambizioso di quello del semplice reportage della vita dell’astronauta prima, durante e dopo una missione spaziale come accade in Astrosamantha. Il film americano offre un ritratto del nostro Pianeta così come è visto dallo spazio dagli astronauti mettendo in mostra la maestosità della bellezza della Terra che ci accoglie come suoi abitanti come una madre, una madre che dovrebbe essere onorata e difesa e che invece viene mortificata dalle scelte dissennate dell’uomo.

https://www.youtube.com/watch?v=QJpLjXbGIkQ