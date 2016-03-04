iPhone: con iOS 9.3 scopri se il capo ti spia

iPhone e sicurezza: Apple si concede all'FBI?

può scoprire se il tuo capo ti spia, grazie all’ultima versione di, la. Si tratta di un’altra delle chicche incluse nel nuovo sistema operativo mobile di Apple: molti ancora non lo sanno, ma se il proprio datore di lavoro sta cercando di spiare la navigazione Internet o la posizione del GPS è possibile scoprirlo in pochissimi istanti. La scoperta è stata fatta con la quinta beta di iOS 9.3, che ha deciso di andare incontro agli utenti con un’operazione di maggiore trasparenza per chi utilizza un iPhone aziendale. I ‘Melafonini’, si sa, fanno ormai parte della dotazione tecnica di molti dipendenti, ma dall’ultima beta del nuovo iOS, se lo smartphone viene tracciato dal boss, viene visualizzato uno specifico avviso all’interno della pagina, o anche nella. Il messaggio che compare è il seguente: “This iPhone is supervised. [Company Name] can monitor your Internet traffic and locate this device”, ovvero “Questo telefono è supervisionato. [Nome della Società] può monitorare il traffico Internet e localizzare questo dispositivo”.Secondo gli addetti ai lavori, questa mossa di Apple sarebbe una sostanziale risposta alle novità introdotte dal programma MDM di gestione business da remoto per gli smartphone, ma non è da escludere che si tratti di una delle prime conseguenze della diatriba tra l’azienda di Cupertino e l’FBI per il caso San Bernardino. Insomma, presto potremmo avere ufficialmente una versione modificata di iOS sbloccabile in caso di indagini da parte delle autorità come nel caso succitato.