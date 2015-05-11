Home Real Life 5 Antivirus gratuiti per tenere il PC al riparo dai guai

5 Antivirus gratuiti per tenere il PC al riparo dai guai

di Redazione 11/05/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Al giorno d'oggi con i PC perennemente e pericolosamente connessi alla rete, si rende assolutamente necessario attuare una protezione "in tempo reale", in grado di scongiurare costantemente i rischi e i danni causati da virus, trojan e malware. Proteggere il proprio pc in modo gratuito ed aggiornato è possibile grazie ai molteplici antivirus messi a disposizione degli internauti. Analizziamo 5 antivirus gratuiti attraverso i quali tenere il pc pulito e, soprattutto, protetto! 1) Avast Free Antivirus è un antivirus molto noto ed apprezzato dagli utenti. Facile e veloce da installare, il software si presenta con un'interfaccia di semplice accesso a tutte le sue funzionalità. È prevista una scansione manuale ma è possibile abilitare la protezione in real time sul traffico internet, sulle e-mail, sulle chat ed instant messager e sugli script. Inoltre un plugin per il vostro browser abituale abilita una protezione sul web che assegna dei punteggi di affidabilità per ogni sito internet visitato. Avast Free Antivirus si aggiorna in modalità automatica ogni volta che sono disponibili le ultime firme di virus. Un difetto di Avast? I tempi di scansione piuttosto lunghi mentre il suo punto di forza è la leggerezza sul pc, allocando decisamente pochissima memoria. Per questi motivi è l'antivirus gratis più apprezzato dagli utenti del web. 2) Panda Cloud Antivirus Free è in assoluto l'antivirus più leggero fra i software disponibili: è considerato altresì il migliore in termini di precisione sulle rilevazioni dei virus. Il software si basa essenzialmente sulla connessione internet. In altre parole il programma si aggiorna e protegge il pc dai virus soltanto quando è connesso ad internet. Ha la sua logica. Proprio questa peculiarità permette a Panda Cloud Antivirus di effettuare una protezione in real time anche in concomitanza con altri antivirus installati sul pc. Estremamente leggero e non invasivo, il software è dotato di un sistema di protezione che non necessita di aggiornamenti continui, inoltre include una funzionalità molto utile: USB Vaccine che riduce i rischi di infezioni da malware da "contatto" con una pendrive infettata! 3) AVG Antivirus Free oltre ad offrire una protezione in real time, presenta un sistema di scansione manuale ed un link-scanner che protegge la navigazione sul web da siti potenzialmente dannosi. E' inoltre presente la protezione delle e-mail in arrivo e l'anti-spam. Purtroppo manca la protezione contro i dannosissimi "rootkit". L'impatto sulla memoria di sistema è abbastanza leggero con pochissimo consumo di memoria che porterà il pc ad una accensione ritardata di solo qualche secondo. Anche la scansione manuale è abbastanza rapida e precisa: si calcola una rilevazione dei virus ben del 98%! AVG Antivirus Free risulta essere una scelta ideale, un giusto compromesso fra funzionalità e velocità. 4) Avira Antivirus Free invece, con i suoi 800 Mb, occupa decisamente molto spazio ma è piuttosto preciso ed altrettanto affidabile. Con una percentuale di rilevamento del 99%, Avira Free non si fa scappare letteralmente niente e, cosa altrettanto positiva, non segnala quei fastidiosi falsi positivi. L'ultima versione rilasciata offre una protezione in real time e la comoda funzionalità anti-spyware. Un antivirus consigliato agli utenti esperti. 5) BitDefender Free con protezione in tempo reale continua è ultra compatto: presenta un'interfaccia semplicissima ed efficiente: le funzionalità sono scansione automatica, antivirus e anti-phishing. Con pochi controlli manuali e nessuna impostazione o opzione da settare BitDefender Free offre in pratica una protezione continuativa adatta agli utenti meno smanettoni! In conclusione, a parte il buon senso e l'attenzione mentre si naviga, un buon compromesso sta nello scegliere un antivirus leggero ma preciso, ossia sicuro ma non pesante sul sistema. Il premio per il migliore antivirus nella categoria Free, lo vince Avast mentre Panda si aggiudica la palma come software più leggero di tutti.