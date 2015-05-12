Home Gadget e Curiosità Tom Tom: la action cam Bandit per riprese "social"

di Redazione 12/05/2015

Tom Tom presenta Bandit, la nuova action cam con la quale si tuffa in un mercato nel quale le GoPro la fanno ormai da padrone da molto tempo. Si tratta di un prodotto pensato per riprendere le imprese più estreme, coniugandole con un sistema in grado di editare i filmati al volo e pubblicarli sui social network. Una action cam 2.0, in sostanza, che sarà molto apprezzata da tutti quegli sportivi che vogliono sempre catturare il cuore dell’azione. Così come le GoPro, Bandit potrà essere installata su surf, caschi, manubri e quant’altro, ma rappresenta un prodotto sostanzialmente unico della sua specie, poiché per l’editing dei video, non deve interfacciarsi con un computer. Chi è solito catturare video in live action sa bene che al termine delle proprie gesta deve scaricare i filmati su un computer, editarli e solo successivamente potrà pubblicarli su Internet tramite i social network. Bandit, invece, è dotata di Gps e sensori di movimento, in grado di riconoscere e catturare in autonomia i momenti migliori durante le nostre sessioni sportive. Tramite un media server integrato e la disponibilità di un’app che si interfaccia tramite connessioni wifi, poi, effettua il montaggio del video pronto per la condivisione tramite Facebook, Twitter e Instagram. Tom Tom Bandit è impermeabile, dispone di un obiettivo grandangolare e di un sensore da 16 Megapixel in grado di catturare video in 4K a 15 FPS. La action cam sarà disponibile in Italia già dal mese di maggio al prezzo di 429 euro; prossimamente, però, sarà in commercio una nuova edizione corredata da diversi accessori al prezzo di 499 euro.