Makey Makey GO trasforma ogni cosa in un controller USB
di Redazione
11/05/2015
Makey Makey Go è la più strampalata, utile e divertente invenzione dell'ultimo anno e forse anche di più. Con 19$ vi portate a casa una particolare pennetta USB e un cavetto con una "Alligator Clip" sul finale. Vi sembra poco? se decidete di acquistarlo, provate ad affondare l'Alligator Clip in una banana e collegare l'altro lato all'USB Stick. Poi avviate un programma di musica sul vostro computer ed iniziate picchiettare sulla banana. Magicamente scoprirete che la vostra banana è diventata un controller per suonare la batteria. Potete collegare l'Alligator Clip in praticamente qualunque oggetto. Una mela, una forbice, una sostanza gelatinosa diventerà improvvisamente il vostro controller per fare saltare un pupazzo in un videogioco, con un po' di fantasia lo farete diventare un contapassi e così via. Con Makey Makey Go si possono fare un triliardo di cose. Makey Makey GO è una versione rivista è aggiornata di Makey Makey, ora noto come "Classic Edition" e che consente di collegare Alligator multipli ed include anche una scheda basata su Arduino per tentativi di "hacking" più elaborati. La versione GO è pensata per togliere a Makey Makey quel senso di oggetto dedicato agli Hacker per trasportarlo in una dimensione più vicina alle persone comune. Makey Makey GO è pensato per stare in una cucina o in un soggiorno piuttosto che in un laboratorio. La versione GO può essere acquistata su Kickstarter al costo di 19$
Articolo Precedente
5 Antivirus gratuiti per tenere il PC al riparo dai guai
Articolo Successivo
Google sospende Map Maker