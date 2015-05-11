Google sospende Map Maker
di Redazione
11/05/2015
Google sospende Map Maker, il servizio che consente agli utenti di contribuire a Google Maps, a partire dal 12 Maggio 2015. Lo rende noto lo stesso Google attraverso un post sul gruppo "Google Map Maker" firmato da Pavithra Kanakarajan su incarico del team di Google Map Maker. I motivi della sospensione sono da ricercarsi nello Spam a cui il servizio è stato recentemente sottoposto da parte di utenti inclini a rendere difficile la vita di moderatori e revisori dei contenuti degli utenti. L'episodio più noto è quello di poche settimane fa quando era apparso sulle mappe di Google un Androide intento a urinare sul logo di Apple. Google era rapidamente intervenuta per rimuovere il contenuto dannoso, tuttavia in seguito aveva dovuto prendere coscienza che la struttura di Map Maker allo stato attuale è troppo esposta alle tecniche di spam. Così, oggi è arrivato l'annuncio, il servizio sarà sospeso temporaneamente, almeno fino a quando gli ingegneri di Google non troveranno una soluzione al problema. Sul post originale che rende nota la notizia si legge:
"Dato lo stato attuale del sistema, siamo giunti alla conclusione che non è giusto far continuare a spendere tempo ai nostri utenti. Ogni modifica effettuata viene accumulata in una coda che sta crescendo molto rapidamente. Crediamo che sia più giusto dire semplicemente che se non abbiamo la capacità di revisionare le modifiche più o meno allo stesso tasso di velocità con cui entrano nel sistema, dobbiamo prenderci una pausa"Dunque per ora Map Maker sarà temporaneamente sospeso. In futuro Google potrebbe riaprire il servizio, ma solo a condizione che riesca ad individuare un metodo per garantire agli utenti un servizio efficiente
Articolo Precedente
Makey Makey GO trasforma ogni cosa in un controller USB
Articolo Successivo
Facebook: motore di ricerca interno per le news presto in arrivo