Zenfone 3 Max Plus: nuova variante medio-gamma del popolare smartphone ASUS
di Redazione
14/02/2017
Zenfone 3 Max Plus: Android Marshmallow e buona multimedialitàPur non essendo peso massimo nel suo genere, l'hardware di Max Plus è apprezzabile e prosegue con 3 GB di RAM e 32 GB di memoria, da espandere con micro SD. La fotocamera posteriore è da 16 megapixel ed include un flash LED, mentre quella anteriore è da 8 megapixel, un valore superiore ad una maggioranza di smartphone di fascia media che si ferma a circa 5 MP. La batteria è generosa (4100 mAh per affrontare la giornata in completa copertura senza ricorrere a ricariche parziali), mentre la personalizzazione dell'OS con ZenUI 3.0 aggiunge un tocco di colore e ordine all'interfaccia Android di default. Lo smartphone, al momento, è sbarcato esclusivamente in Francia, ma nel caso in cui dovesse riscuotere il meritato successo, potrebbe essere esportato anche in altri paesi d'Europa, Italia inclusa.
