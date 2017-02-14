Home Mobile Zenfone 3 Max Plus: nuova variante medio-gamma del popolare smartphone ASUS

Zenfone 3 Max Plus: nuova variante medio-gamma del popolare smartphone ASUS

di Redazione 14/02/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

E' passata circa una settimana dall'annuncio ufficiale di Zenfone 3S Max: nonostante questo, ASUS cerca di dare fondo alla sua linea Zenfone prevista per il 2017 presentando Zenfone 3 Max Plus, variante Android Marshmallow dei tanti terminali medio-gamma del brand orientale usciti negli ultimi mesi. Zenfone 3 Max Plus, ad una prima analisi, non aggiunge particolari novità dopo l'arrivo di 3 Max e 3S Max. Tuttavia Asus sembra interessata a saturare questa fascia di utenza con le proprie proposte, e va inoltre detto che per un utente Android che vuole approcciarsi ad un dispositivo adatto alla navigazione online, al multimedia e alla comunicazione social, Max Plus potrebbe rappresentare un dispositivo di sicuro interesse. Le caratteristiche tecniche dello smartphone Android sono trapelate nella loro completezza: il display è un 5,5 pollici con risoluzione HD, protetto da solido vetro 2,5 D. La CPU integrata è uno Snapdragon 430 a 1,4 GHz, un octa core che di certo può funzionare ancora fluidamente su un dispositivo ottimizzato per portare Android ad alti livelli. Zenfone 3 Max Plus: Android Marshmallow e buona multimedialità Pur non essendo peso massimo nel suo genere, l'hardware di Max Plus è apprezzabile e prosegue con 3 GB di RAM e 32 GB di memoria, da espandere con micro SD. La fotocamera posteriore è da 16 megapixel ed include un flash LED, mentre quella anteriore è da 8 megapixel, un valore superiore ad una maggioranza di smartphone di fascia media che si ferma a circa 5 MP. La batteria è generosa (4100 mAh per affrontare la giornata in completa copertura senza ricorrere a ricariche parziali), mentre la personalizzazione dell'OS con ZenUI 3.0 aggiunge un tocco di colore e ordine all'interfaccia Android di default. Lo smartphone, al momento, è sbarcato esclusivamente in Francia, ma nel caso in cui dovesse riscuotere il meritato successo, potrebbe essere esportato anche in altri paesi d'Europa, Italia inclusa.