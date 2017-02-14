Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Zenfone 3 Max Plus: nuova variante medio-gamma del popolare smartphone ASUS

Redazione Avatar

di Redazione

14/02/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Zenfone 3 Max Plus: nuova variante medio-gamma del popolare smartphone ASUS
E' passata circa una settimana dall'annuncio ufficiale di Zenfone 3S Max: nonostante questo, ASUS cerca di dare fondo alla sua linea Zenfone prevista per il 2017 presentando Zenfone 3 Max Plus, variante Android Marshmallow dei tanti terminali medio-gamma del brand orientale usciti negli ultimi mesi. Zenfone 3 Max Plus, ad una prima analisi, non aggiunge particolari novità dopo l'arrivo di 3 Max e 3S Max. Tuttavia Asus sembra interessata a saturare questa fascia di utenza con le proprie proposte, e va inoltre detto che per un utente Android che vuole approcciarsi ad un dispositivo adatto alla navigazione online, al multimedia e alla comunicazione social, Max Plus potrebbe rappresentare un dispositivo di sicuro interesse. Le caratteristiche tecniche dello smartphone Android sono trapelate nella loro completezza: il display è un 5,5 pollici con risoluzione HD, protetto da solido vetro 2,5 D. La CPU integrata è uno Snapdragon 430 a 1,4 GHz, un octa core che di certo può funzionare ancora fluidamente su un dispositivo ottimizzato per portare Android ad alti livelli.

Zenfone 3 Max Plus: Android Marshmallow e buona multimedialità

Pur non essendo peso massimo nel suo genere, l'hardware di Max Plus è apprezzabile e prosegue con 3 GB di RAM e 32 GB di memoria, da espandere con micro SD. La fotocamera posteriore è da 16 megapixel ed include un flash LED, mentre quella anteriore è da 8 megapixel, un valore superiore ad una maggioranza di smartphone di fascia media che si ferma a circa 5 MP. La batteria è generosa (4100 mAh per affrontare la giornata in completa copertura senza ricorrere a ricariche parziali), mentre la personalizzazione dell'OS con ZenUI 3.0 aggiunge un tocco di colore e ordine all'interfaccia Android di default. Lo smartphone, al momento, è sbarcato esclusivamente in Francia, ma nel caso in cui dovesse riscuotere il meritato successo, potrebbe essere esportato anche in altri paesi d'Europa, Italia inclusa.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Huawei P10 avrà una doppia fotocamera frontale

Articolo Successivo

Galaxy S8: +40% di smartphone al lancio

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Oppo X 2021: Recensione

Oppo X 2021: Recensione

08/06/2022

Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli

Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli

11/12/2020

Come Scegliere un Tablet per Bambini?

Come Scegliere un Tablet per Bambini?

22/01/2020