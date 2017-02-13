Galaxy S8: +40% di smartphone al lancio

Caricamento...

13/02/2017

Samsung, al lancio di Galaxy S8, ha intenzione di immettere sul mercato il 40% di dispositivi in più rispetto al predecessore. A riportare la notizia è il sito ‘The Investors’, secondo cui il colosso coreano della tecnologia avrebbe deciso di aumentare la produzione del proprio smartphone top di gamma. L’obiettivo è quello di avere a disposizione una “potenza di fuoco” maggiore sin dal primo giorno di lancio del Galaxy S8. Lo scorso anno, quando fu lanciato ufficialmente Samsung Galaxy S7, sugli scaffali (anche quelli virtuali) furono disponibili sin dal primo giorno qualcosa come 12 milioni di unità Per il 2017, invece, l’obiettivo è quello di disporre di ben 17 milioni di S8: traspare infatti ottimismo in merito alle vendite del nuovo smartphone top di gamma, che dovrà tra le altre cose far dimenticare i disastri del Note 7. Rispetto ai 48 milioni di Galaxy S7 venduti (S6 era stato venduto invece in 45 milioni di unità), Samsung pare si aspetti di vendere 60 milioni di S8. Insomma, il nuovo dispositivo dell’azienda coreana dovrebbe fare letteralmente il botto. Lo stesso sito, inoltre, sottolinea come Samsung Display ha in programma la fornitura di 10 milioni di pannelli per Galaxy S8 e 6 milioni per S8 Plus già per le prime spedizioni. Ciò confermerebbe indirettamente la volontà di Samsung di partire subito forte sul mercato con una quantità di dispositivi enorme.

Galaxy S8 ed S8 Plus: le ultime novità

Intanto, nelle ultime ore sono circolate nuove immagini di render: non si tratta di foto “leaked”, bensì di ricostruzioni più o meno fedeli. Samsung Galaxy S8 e S8 Plus vedranno la luce il prossimo 29 marzo a New York nel corso di un evento appositamente organizzato. https://www.youtube.com/watch?v=8Z-bn5tTTUc
