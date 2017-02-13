Galaxy S8: +40% di smartphone al lancio
di Redazione
13/02/2017
Galaxy S8 ed S8 Plus: le ultime novitàIntanto, nelle ultime ore sono circolate nuove immagini di render: non si tratta di foto “leaked”, bensì di ricostruzioni più o meno fedeli. Samsung Galaxy S8 e S8 Plus vedranno la luce il prossimo 29 marzo a New York nel corso di un evento appositamente organizzato. https://www.youtube.com/watch?v=8Z-bn5tTTUc
