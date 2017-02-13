Nokia 150, il telefono classico per chi non segue le tendenze

La società finlandese Nokia, terminata la partnership con Microsoft e, in attesa di ritornare alla carica con nuovi smartphone con l’aiuto della società cinese Foxconn, torna sul mercato con un telefono dedicato a tutti coloro che non si sentono particolarmente amanti delle moderne tecnologie. Il dispositivo presentato si chiama Nokia 150 ed è un telefono di stampo classico. Effettua telefonate, riceve sms e ha una batteria che, in stand-by dura praticamente un mese intero. Fa l’essenziale, insomma. L’azienda finlandese lancerà il suo dispositivo in Europa e lo venderà su Amazon a un prezzo bassissimo, circa 40€.

Nokia 150, il feature phone anti-smartphone

Nokia 150, le caratteristiche principali

Nokia 150 è ovviamente un telefono inconsueto in quest’epoca super tecnologia in cui siamo tutti perennemente collegati e sintonizzati sui principali social network. Con Nokia 150 però bisognerà dimenticarsi di WhatsApp, Facebook, Twitter e bisognerà anche ritornare ai tasti fisici abbandonando il display touchscreen. Il telefono è però chiaramente super robusto e ha design retrò che piacerà a chi ha ancora nel cuore i vecchi Nokia 3310. Chiaramente Nokia 150 punta tutto sull’e sulle funzionalità essenziali. Nokia 150 è, per chi si sente un po’ il Grinch della tecnologia e per chi è anti-smartphone.A livello di specifiche tecniche, Nokia 150, in quanto feature phone, si caratterizza per i suoi passi indietro, piuttosto che in avanti. Diamo quindi il benvenuto allae a un display 2,4 a risoluzione 240 x 320 pixels. Il messaggio del buongiorno lo scriveremo con il sistema T9, attraverso i tasti fisici e ascolteremo musica con la radio FM incorporata, altro che Spotify. Non mancano però caratteristiche aggiuntive quali il, batteria praticamente immortale, video player per riprodurre filmati multimediali e possibilità di utilizzare il telefono come torcia tascabile. Riuscirà Nokia 150 ad avere successo in Europa? Rimaniamo in attesa dell'effettivo arrivo sul mercato per scoprirlo.