Honor V9 al Mobile World Congress 2017: Android Nougat e ottime specifiche
di Redazione
13/02/2017
Huawei Honor V9: uno smartphone moderno, pronto all'immagine e alla stabilitàIl comparto fotografico sarebbe inoltre curato da due obiettivi 12 + 2 megapixel posteriori, per il sensore frontale è stata invece utilizzata una fotocamera selfie da 8 megapixel. Non manca il supporto LTE ed una batteria da 3900 mAh, che pur non essendo "maxi" come in altri modelli delle concorrenti, è comunque di dimensioni generose. L'OS installato sarà Android Nougat e i colori con cui Honor V9 verrà reso disponibile non sono ancora trapelati, tuttavia sembra che il primo modello sarà prodotto in color oro. Dopo la buona accoglienza critica di Honor Magic, smartphone Android capace di interagire con un assistente personale che richiama molto da vicino i comportamenti di una rudimentale AI, il brand si rinnova scegliendo apparentemente una soluzione più "classica", simile all'assetto di molti smartphone in circolazione: nonostante questo, la generale stabilità dal punto di vista delle app e un multitasking apprezzabile potrebbero comunque renderlo uno dei cavalli di battaglia Huawei al MWC 2017.
Articolo Precedente
Nokia 150, il telefono classico per chi non segue le tendenze
Articolo Successivo
YouTube Go: la nuova app ufficiale per seguire video social
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli
11/12/2020
Come Scegliere un Tablet per Bambini?
22/01/2020