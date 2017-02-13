Home Mobile Honor V9 al Mobile World Congress 2017: Android Nougat e ottime specifiche

di Redazione 13/02/2017

Anche per Honor V9 è arrivato il tanto atteso momento di presentarsi al Mobile World Congress 2017, assieme al top di gamma Huawei P10 che attirerà su di sé buona parte dell'attenzione pubblica. Lo smartphone "giovane" della gamma Honor sarebbe a tutti gli effetti un ottimo phablet, dotato di chipset 8 core, Android Nougat e 6 GB di RAM, in linea con le necessità moderne. Honor V9 potrebbe essere lanciato in anticipo rispetto a P10 e P10 Plus, almeno una settimana prima. Il successore di v8 avrà al momento diffusione completa per il pubblico cinese; resta da vedere se lo smartphone verrà distribuito anche in via internazionale. Le specifiche tecniche ci parlano comunque di un valido smartphone 5,7 pollici Quad HD, in due varianti da 4 oppure 6 GB ed un chipset Kirin 960 con frequenza 2,4 GHz. Lo spazio in memoria sarà, a scelta, tra 32 e 64 GB, eventualmente espandibile con le classiche microSD. Seguendo un trend che ha coinvolto anche Honor V8, il predecessore, e molti altri smartphone di fascia medio-elevata, non mancherà la dual camera per fotografie di maggior spicco. Huawei Honor V9: uno smartphone moderno, pronto all'immagine e alla stabilità Il comparto fotografico sarebbe inoltre curato da due obiettivi 12 + 2 megapixel posteriori, per il sensore frontale è stata invece utilizzata una fotocamera selfie da 8 megapixel. Non manca il supporto LTE ed una batteria da 3900 mAh, che pur non essendo "maxi" come in altri modelli delle concorrenti, è comunque di dimensioni generose. L'OS installato sarà Android Nougat e i colori con cui Honor V9 verrà reso disponibile non sono ancora trapelati, tuttavia sembra che il primo modello sarà prodotto in color oro. Dopo la buona accoglienza critica di Honor Magic, smartphone Android capace di interagire con un assistente personale che richiama molto da vicino i comportamenti di una rudimentale AI, il brand si rinnova scegliendo apparentemente una soluzione più "classica", simile all'assetto di molti smartphone in circolazione: nonostante questo, la generale stabilità dal punto di vista delle app e un multitasking apprezzabile potrebbero comunque renderlo uno dei cavalli di battaglia Huawei al MWC 2017.