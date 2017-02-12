Home Internet YouTube Go: la nuova app ufficiale per seguire video social

di Redazione 12/02/2017

Sono passati alcuni mesi dall'annuncio ufficiale di Youtube Go, app concepita da Google per evolvere il tradizionale concetto di video sharing su Youtube classico. Inizialmente, il progetto prevedeva un semplice miglioramento dello streaming video, soprattutto per quanto riguarda le zone del mondo in cui il digital divide è ancora forte: l'applicazione ha comunque saputo evolversi diventando un esperimento molto interessante per i frequentatori abituali di Youtube. Youtube Go è un'app che consente, una volta installata, di supportare la visione dei filmati offline. Una volta avviati, possiamo scegliere se scaricarli sul nostro dispositivo oppure sulla scheda SD, dopo aver valutato la qualità e i contenuti grazie all'anteprima presentata. E' possibile inoltre condividerli con altri iscritti utilizzando il segnale Bluetooth, perciò senza essere online. L'app ci permette di scegliere la risoluzione dei filmati da scaricare, presentati secondo i formati "Basic Quality" ed una più evoluta "Standard Quality", senza al momento darci la possibilità di scegliere se tra HD o Full HD, una mancanza a cui si spera che Google ponga presto rimedio. Youtube Go: filmati offline, condivisione e download in un'unica app L'interazione di chiaro stampo social dell'app Youtube Go è anche testimoniata dalla presenza di due schede, ovvero Home e Saved. Nella prima, avremo a disposizione una rassegna a colpo d'occhio dei canali che potremmo trovare interessanti a seconda delle nostre iscrizioni precedenti; mentre il secondo ospiterà tutti i video salvati in locale. L'applicazione è disponibile da poche ore sulla piattaforma Play Store; tuttavia si tratta di una release al momento limitata all'India. In tal caso, come spesso succede quando si tratta di app Android limitate geograficamente, è possibile comunque installare l'APK relativa manualmente. Per lanciare questo nuovo modo di intendere YouTube è sufficiente inserire il proprio numero di telefono, verificare l'account con un SMS e iniziare a seguire canali e video di nostro interesse. Youtube Go rappresenta una nuova sfida al mondo dell'intrattenimento su video, a qualche giorno dall'annuncio della possibile fusione con Play Musica: come evolveranno i rapporti tra le due piattaforme?