Huawei P10 avrà una doppia fotocamera frontale

di Redazione

14/02/2017

Huawei P10 sarà presentato ufficialmente il prossimo 26 febbraio 2017 al Mobile World Congress di Barcellona. Intanto, la casa cinese ha ufficialmente parlato del dispositivo, ed è la prima volta che lo fa, tramite un teaser che lancia uno slogan quantomai emblematico sugli obiettivi che si pone Huawei P10: “Change the way the world sees you”. Si tratta del motto sostanzialmente opposto a quello utilizzato lo scorso anno di questi tempi per il lancio del P9: “Change the way you see the world”. Lo slogan dovrebbe tra l’altro fare riferimento ad una di quelle che saranno le caratteristiche peculiari di questo nuovo smartphone di fascia alta, ossia la doppia fotocamera frontale. Inoltre, dalle ultime indiscrezioni provenienti dal noto leaker @OnLeaks, il P10 dovrebbe avere anche una doppia fotocamera posteriore, una porta USB Type-C di fianco al connettore da 3.5 millimetri per l’utilizzo di cuffie e auricolari, oltre ad un display da 5,5 pollici Full HD contenuto in una scocca le cui dimensioni dovrebbero essere 145.5 x 69.5 x 7.35mm.

Huawei P10 in due versioni

Huhawi P10 sarà presentato al MWC di Barcellona in due versioni: una base e un’edizione Plus che si differenzierà dall’altro modello per la diagonale del display più elevata (5,7 pollici). Ancora pochi giorni, dunque, poi conosceremo tutte le caratteristiche ufficiali del nuovo smartphone di fascia alta con il quale Huawei punta a rosicchiare una fetta di mercato a Samsung ed Apple. https://www.youtube.com/watch?v=X4OsqrK3oXk
