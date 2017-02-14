Huawei P10 avrà una doppia fotocamera frontale
di Redazione
14/02/2017
Huawei P10 in due versioniHuhawi P10 sarà presentato al MWC di Barcellona in due versioni: una base e un’edizione Plus che si differenzierà dall’altro modello per la diagonale del display più elevata (5,7 pollici). Ancora pochi giorni, dunque, poi conosceremo tutte le caratteristiche ufficiali del nuovo smartphone di fascia alta con il quale Huawei punta a rosicchiare una fetta di mercato a Samsung ed Apple. https://www.youtube.com/watch?v=X4OsqrK3oXk
Articolo Precedente
iPhone 8: Touch Id nel display, ecco il brevetto
Articolo Successivo
Zenfone 3 Max Plus: nuova variante medio-gamma del popolare smartphone ASUS
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli
11/12/2020
Come Scegliere un Tablet per Bambini?
22/01/2020