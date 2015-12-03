Caricamento...

YouTube Red lancia la sfida a Netflix: ecco come

Redazione Avatar

di Redazione

03/12/2015

YouTube Red vuole ampliare la propria gamma di servizi e lanciare definitivamente la sfida a Netflix. La notizia è riportata dall’autorevole ‘Wall Street Journal’, secondo cui Google - proprietaria del servizio - starebbe trattando negli ultimi mesi con studios di Hollywood e altri produttori per ottenere i diritti di trasmissione per film e serie TV. Dopo la diffusione a macchia d’olio di Netflix, la piattaforma che permette la visione di tantissimi contenuti on demand - film, serie TV, documentari e quant’altro - i big della Rete stanno provando ad intraprendere la stessa via, lanciando servizi a pagamento più economici rispetto alle pay tv tradizionali. YouTube, dal canto proprio, ha già ampliato il proprio portfolio lo scorso mese di ottobre, quando è stato lanciato il servizio ‘Red’: con 9,99 dollari al mese, gli utenti americani possono guardare video, ma principalmente filmati musicali, sul noto portale di condivisione senza doversi sorbire alcuno spot pubblicitario. E non è tutto, perché già da due mesi, Google ha annunciato che produrrà con il marchio YouTube film e serie TV in proprio, esattamente come già fatto da Netflix, Hulu e Amazon.

YouTube Red: non solo film vecchi

Il prossimo passo, dunque, è quello di acquistare i copyright di contenuti prodotti da terzi: le trattative con studios e produttori vanno avanti da diversi mesi, ma a differenza della concorrenza, che ha nei propri cataloghi film e produzioni vecchie, l’obiettivo di Google è quello di trasmettere tramite YouTube contenuti nuovi. L’obiettivo è quello di vendere agli utenti della Rete film o serie Tv da mandare in onda in esclusiva o in concomitanza con il lancio sui canali tradizionali. Insomma, dalle parti di Mountain View hanno intenzione di fare le cose in grande. Come sempre, del resto.
