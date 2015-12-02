Addio Adobe Flash benvenuto Animate CC
di Redazione
02/12/2015
Adobe Flash dopo quasi venti anni di attività è destinato a chiudere i battenti. Lo annuncia la stessa Adobe che spiega sul suo blog le ragioni che la inducono a mandare in pensione Adobe Flash:
"Per circa due decadi, Flash Professional è stato lo standard per produrre animazioni sul web. Data la continua crescita di HTML5 e la domanda per animazioni coerenti con gli standard del web, abbiamo completamente riscritto il tool negli ultimi anni per incorporare il supporto nativo ad HTML5 Canvas e a WebGL. Per meglio rappresentare la nostra posizione di leadership nel campo degli strumenti di design per il web e oltre, abbiamo deciso di rinominare Flash Professional come Adobe Animate CC a partire dalla prossima release nel 2016"Non si tratta dunque di una vera e propria resa per Flash e per Adobe, dovuta ai noti problemi di sicurezza di Flash e alla crescente necessità di compatibilità con i sistemi mobile, ma almeno nella presentazione di Adobe di una naturale evoluzione di un prodotto già consolidato in qualcosa di più moderno e vicino alle esigenze attuali. Per meglio sottolineare però la distanza con il vecchio Adobe Flash e dunque allontanare dagli utenti ogni ricordo dei difetti e dei danni prodotti nel tempo da Flash, ecco arrivare dunque un nuovo nome: Animate CC con il pieno supporto ad HTML5. Nel post che annuncia lo storico passaggio Adobe scrive:
"Oggi, circa un terzo dei contenuti creati con Flash Professionali usano HTML5, e raggiungo un miliardo di device nel mondo. Allo stesso modo è stata riconosciuto come una soluzione HTML5 aderente agli standard di Interactive Advertising Bureau [...]"Adobe non perde dunque l'occasione di ricordare che le animazioni prodotte in HTML5 da Flash Professional e conseguentemente da Animate CC sono conformi agli standard dell'Interactive Advertising Bureau (IAB), l'ente che eroga gli standard per la creazione dei banner pubblicitari che rappresentano linfa vitale per l'economia del web. Flash storicamente ha occupato una fetta rilevante del mercato della produzione di banner pubblicitari, e non vuole perdere l'occasione di occupare la stessa posizione di mercato ma questa volta attraverso il formato HTML5. Si conclude dunque un'era, Adobe in una qualche misura abbandona Flash, il formato che fra alti e bassi ha fatto la storia dell'animazione sul web negli ultimi 20 anni. Non si tratta in realtà di un abbandono totale poiché Animate CC continuerà a supportare anche il vecchio output in Flash, tuttavia appare chiaramente come un segnale importante verso una lenta ma inesorabile migrazione. https://youtu.be/WhgQ4ZDKYfs
Articolo Precedente
YouTube Red lancia la sfida a Netflix: ecco come
Articolo Successivo
Il wedding tourism in Italia si sviluppa con il web