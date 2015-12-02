Il wedding tourism in Italia si sviluppa con il web
di Redazione
02/12/2015
Dilaga il fenomeno del "Wedding Tourism". Aumentano i matrimoni di sposi internazionali che scelgono il Bel Paese per celebrare il giorno delle nozze. Il settore ha prodotto un indotto di 350 milioni di euro con una crescita del 42%, una spesa media di 50.000 euro per un matrimonio di 30 persone. Un settore che con questi numeri inizia ad assumere una rilevanza importante per l'economia nazionale. Il 2 e il 3 a Roma si tiene la seconda edizione di BMII, la Borsa Internazionale del Matrimonio in Italia, evento che fa incontrare buyer e seller italiani ed internazionali. Secondo quanto segnala Federturismo su dati JFC Tourism & Management:
“L’Italia è il Paese leader al mondo in questo settore: su 44 milioni di turisti che ogni anno visitano l’Italia, 352 mila – circa l’8% – lo fanno per sposarsi, festeggiare anniversari o per viaggi di nozze. La Francia è al secondo posto con 330 mila viaggiatori”.Sempre secondo i dati JFC Tourism & Management il principale canale di promozione e di sviluppo per il turismo matrimoniale sono il web e i social per il 40,2% dei casi. A seguire fra gli stumenti più efficaci di promozione nel settore: il passaparola (18,1%), referenti locali (15,4%), agenzie di viaggio (12,2), riviste (8,3%), fiere (3,1%), altro (2,8)%). Giulio Gargiullo Online Marketing Manager esperto del mercato russo commenta i dati:
“Sono dati molto importanti questi che confermano l’abilità tutta italiana di attrarre, incantare ed accogliere persone da tutto il mondo persino per dire il sì più importante di tutta la vita. Fra le località preferite dai turisti internazionali per sposarsi in Italia ci sono: Verona, Venezia, Firenze, Roma, la campagna senese, la costiera amalfitana con Capri e in costante crescita il Salento”.Continua Giulio Gargiullo:
“E’ chiaro che il web è un grande driver di crescita per il settore del wedding tourism e tutte le aziende dell’indotto. Ci sono grandi possibilità di sviluppo e di farsi conoscere come azienda nel mondo grazie alle giuste strategie di web marketing che debbono essere declinate nel giusto modo per ogni canale e per ogni nazione target”.
“Nel 2014 sono state 6.724 le nozze di stranieri celebrate in Italia, mostrando una forte crescita rispetto il 2013 che registrava 4.728 matrimoni e constatando quindi una crescita del +42% “Secondo la ricerca Jfc:
“l’Italia rappresenta in primis ‘storia e bellezze culturali’ (16,3%), ma anche ‘fascino e luogo desiderato’ (12,9%), senza tralasciare motivazioni legate al fattore ‘romanticismo e bellezza’ (12%) e al ‘cibo’ (11%). E’ importante anche il motivo del ‘racconto’ dell’esperienza, che hanno fatto amici o conoscenti che si sono sposati in Italia (10,5%), e il ‘paesaggio’ (10%)”.
