Home Sicurezza Shopping Natalizio, i consigli di Sophos per acquisti in sicurezza

Shopping Natalizio, i consigli di Sophos per acquisti in sicurezza

di Redazione 02/12/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Con il Natale alle porte ed il dilagare degli acquisti online, ci si attende una stagione dell'e-commerce particolarmente ricca di transazioni. Tutti i negozi di commercio elettronico si preparano ad un mese che gli analisti indicano come nettamente favorevole agli acquisti online, con un notevole incremento anche degli acquisti da mobile. Con queste premesse tuttavia, anche truffatori di ogni genere si preparano a trarre in inganno gli utenti meno attenti. Sophos società leader a livello mondiale nel settore della sicurezza informatica, da anni impegnata a diffondere una cultura della sicurezza e della prevenzione dalle cyber minacce, consiglia di tenersi alla larga da prodotti offerti a prezzi super scontati che arrivano con mail non richieste. L'azienda suggerisce di adottare 5 semplici accortezze: 1. Se sembra troppo bello per essere vero, significa che è troppo bello per essere vero. 2. Mai fornire dati sensibili (numero di carte di credito ecc..) ai fini dell’acquisto su un sito che non usa una connessione sicura (encrypted). Non bisogna lasciarsi ingannare dalle immagini di lucchetti nella pagina: il lucchetto va cercato nella barra delle Url del proprio browser. 3. Un’altra cosa da evitare assolutamente è cliccare sui link inseriti in messaggi mail il cui mittente non è sicuro e riconosciuto. Questi link indirizzeranno l’utente a siti civetta o a siti che lo infetteranno con dei malware attraverso una tipologia di attacco nota come drive-by download. È buona pratica individuare sempre l’indirizzo del sito web e fare attenzione ai refusi nella barra delle Url, che potrebbero celare degli hacker. Aggiungere ai preferiti i siti che normalmente si utilizzano per gli acquisti e le operazioni bancarie è un buon metodo per riconoscere all’istante i “siti-esca”. 4. I siti che richiedono troppe informazioni, normalmente non utilizzate online, come il PIN della carta di credito o il numero del documento d’identità, dovrebbero far suonare un campanello d’allarme. Inoltre, mai condividere le proprie password: una buona password è la barriera più efficace contro sgradite intrusioni nei propri dati e deve essere protetta come un tesoro. In caso di dubbi, molto meglio non fornire nessun dato! 5. Infine, è bene controllare costantemente il proprio estratto conto e verificare regolarmente le transazioni che avvengono sul proprio account bancario in cerca di segnali di frodi, soprattutto dopo aver effettuato acquisti online. Se si scoprono pagamenti che non si riesce a identificare, deve essere immediatamente notificato alla propria banca.