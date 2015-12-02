Caricamento...

E-Tailers 2015: vincono abbigliamento e food

di Redazione

02/12/2015

Si è conclusa E-Tailers 2015, la call for ideas per i settori di retail innovation, e-commerce, sistemi di pagamento e soluzioni logistiche innovative. L'evento era stato lanciato nel mese di Ottobre congiuntamente da Digital Magics e Talent Garden, con il preciso scopo di premiare i migliori progetti relativi ad un mondo in continuo fermento come quello delle vendite online. Fra le tante idee raccolte a vincere l'E-Tailers 2015 sono stati: ITALY’S GOT STYLE, la prima e-boutique di moda e lusso italiani rivolta al Medio Oriente, ha vinto una sessione di mentorship e networking con il team di RCS NEST, incubatore digitale di RCS MediaGroup. PayPerShopping, piattaforma web che permette di fare la spesa online con consegna a domicilio in giornata, ha vinto 2.500 Euro di prodotti sul marketplace PrestaShop e una sessione di mentorship e networking con il team di RCS NEST, incubatore digitale di RCS MediaGroup. Tailorbaby, piattaforma per personalizzare e acquistare modelli base di abbigliamento per bambini, ha vinto 1 anno di advertising sul circuito zanox eccezionalmente senza setup fee e senza minimi garantiti e una sessione di mentorship e networking con il team di RCS NEST. Wearitaly, piattaforma e-commerce per la vendita di abbigliamento Made in Italy consigliato da personal stylist, ha vinto 2.500 Euro di prodotti sul marketplace PrestaShop e 1 anno di advertising sul circuito zanox eccezionalmente senza setup fee e senza minimi garantiti Digital Magics è un business incubator quotato su AIM Italia (simbolo: DM), e Talent Garden, il più grande network europeo di coworking focalizzato sul settore digitale. Tailorbaby, Wearitaly, ITALY’S GOT STYLE e Macingo.com, piattaforma per l’acquisto di trasporti di merce ingombrante, saranno valutate, con un incontro di approfondimento, da Digital Magics e Innogest Venture Capital. IBM ha deciso di offrire a tutti i progetti della fase finale di E-TAILERS 2015 la possibilità di accedere ai programmi IBM per le startup e di ottenere crediti sull’utilizzo del Cloud IBM Edmondo Sparano, Partner di Digital Magics, e Alessandro Rimassa, Fondatore e Direttore di TAG Innovation School dichiarano:
“Siamo decisamente soddisfatti sia dal punto di vista del risultato di E- TAILERS 2015 che da quello più ampio dell’ecosistema startup: ottima qualità dei pitch e buoni prodotti, grande diversità delle soluzioni proposte e l’interessante ‘effetto collaterale’ che ha portato le startup a collaborare fin dal primo giorno fra di loro, invece di competere”.
