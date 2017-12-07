YouTube non funziona più sui dispositivi Amazon: ecco perché
di Redazione
07/12/2017
Niente più YouTube per i possessori di dispositivi Amazon come Fire TV e Echo Show. La decisione è di Google e sembra essere la naturale reazione per via del rifiuto da parte del colosso del commercio elettronico di mettere in vendita alcuni gadget di Big G in concorrenza con i relativi prodotti Amazon. Il portale di eCommerce, infatti, avrebbe rifiutato di vendere il dispositivo per lo streaming Chromecast e l’altoparlante Home di Google, perché in concorrenza appunto con Fire TV e Echo di Amazon. "Data questa mancanza di reciprocità, non supporteremo più YouTube su Echo Show e Fire TV", fanno sapere dal quartier generale di Mountain View.
Amazon "guarda" YouTube senza autorizzazioneNon si conosce ancora la controreplica di Amazon, che però al momento non si piega al volere di Google e non apre alla vendita dei dispositivi di Big G. A partire dal 1° gennaio 2018, dunque, a meno che le parti non riescano a trovare quell’intesa fin qui mancata, YouTube smetterà di funzionare su Fire TV, mentre Echo Show dirà addio al portale di streaming made in Google a partire da martedì prossimo. Amazon, nel frattempo, sembra aver già trovato alternative per consentire la visione, seppur non autorizzata, di YouTube, ma il colosso nato dal motore di ricerca se ne starà con le mani in mano?
