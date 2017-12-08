Monitor gaming: come scegliere quello più adatto
di Redazione
08/12/2017
Con il Natale alle porte molti stanno pensando probabilmente di cambiare il proprio monitor gaming. La tecnologia viaggia ad una velocità incredibile ed è chiaro che i prodotti diventino obsoleti con altrettanta rapidità. Chi vuole restare al passo ed avere sempre un’esperienza di gioco garantita, deve quindi tenere sotto controllo il mercato dei monitor gaming, le nuove uscite, i prezzi, le caratteristiche ed eventuali promozioni che si possono individuare online ma anche nelle catene di negozi tradizionali. Stiamo parlando di un settore che offre una vasta gamma di possibilità, quindi la scelta non è mai semplice. Per essere sicuri di aver optato per la soluzione più adatta alle proprie esigenze, occorre badare ad alcuni particolari. Innanzitutto alla scheda tecnica, che ci dirà quali performance il monitor sarà in grado di garantire, le dimensioni e la fascia di prezzo. Ovviamente, più si sale nei costi, maggiore sarà la probabilità di avere un’esperienza di gioco super (anche se non è sempre detto al 100%). Si trovano monitor gaming anche sotto i 100 euro, o intorno ai 150 euro, oppure la fascia alta dai 200 euro in su, fino ad arrivare anche ai 1.000 euro. La scelta è particolarmente difficile per chi è al primo acquisto, perché il rischio è quello di trovarsi di fronte una vera e propria giungla, nella quale è difficile districarsi. Il mercato offre infatti una vasta gamma di marche e nomi, che probabilmente non avete mai sentito prima e non tutti hanno l’amico che lavora nel negozio di informatica ed è pronto a dare una mano.
Perché il monitor non è tutto ma è tantoEppure, il monitor non è un dettaglio per i videogiocatori: oltre ad essere un elemento indispensabile della propria piattaforma di gioco, può rappresentare un valore aggiunto o un grosso limite. Acquistare un computer gaming prestante, con una scheda video costosa, tanta Ram e un processore velocissimo, associandolo però ad un monitor di bassa qualità, equivale ad aver fatto praticamente una spesa inutile. Più il computer è potente, più il monitor gaming deve essere prestante, poiché deve essere in grado di sfruttare appieno l’hardware che gli abbiamo messo a disposizione. Chi gioca per diletto, ma anche chi lo fa perché vuole intraprendere la carriera negli eSports, deve avere una resa dei giochi accurata, dettagli nitidi e riproduzione realistica, soprattutto con quei giochi che mettono a dura prova l’hardware dei computer, come ad esempio i giochi di corse e gli FPS. Da tenere bene a mente anche il fatto che se si acquista un monitor più costoso e prestante, il suo ciclo di vita sarà sicuramente più lungo di uno economico, quindi le possibilità di doverlo sostituire in un lasso breve di tempo sono assai ridotte.
Articolo Precedente
YouTube crea le sue storie con Reels
Articolo Successivo
YouTube non funziona più sui dispositivi Amazon: ecco perché