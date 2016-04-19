Home Internet YouTube è rivoluzione: live streaming a 360 gradi e audio spaziale

di Redazione 19/04/2016

YouTube raccoglie il guanto di sfida lanciato da Facebook e mostra due nuove funzioni. A distanza di una settimana dal lancio di Surround 360, una videocamera simile ad un disco volante in grado di registrare filmati in qualità 8K a 360 gradi (pronti dunque per la realtà virtuale), arriva la risposta di Google. I colossi del Web, dunque, vogliono ormai catapultarsi nei video panoramici, quelle clip realizzate unendo diversi spezzoni di un filmato per poi fruirle via Web o tramite un visore tipo l’Oculus Rift. L’algoritmo che sta alla base del processo è open source e sbarcherà entro l’estate su GitHub. YouTube per concerti da paura L’annuncio di YouTube, portale video di proprietà di Google, sembra essere proprio una risposta a Mark Zuckerberg. Il sito di video-sharing numero uno al mondo, si apre infatti alle dirette streaming a 360 gradi, anche se in realtà il supporto ai video panoramici è disponibile già dal marzo del 2015. Inoltre, arriva l’audio spaziale per i filmati on demand. È chiaro che con queste importanti novità, la visione e l’ascolto di un concerto, ad esempio, rappresenteranno un’esperienza tutta nuova e dalle mille sfaccettature. In pratica, il sonoro che l’utente potrà godersi standosene comodamente seduto a casa, sarà fedele a quello reale. A chi volesse avere un assaggio, basta utilizzare un dispositivo Android per ascoltare la playlist suggerita nel post di lancio da Neal Mohan, Chief Product Officer di YouTube. Appare chiaro sin da subito, dunque, che i principali beneficiari di queste due nuove funzioni, sono principalmente i musicisti, o più in generale gli artisti, che si possono avvalere della diretta partecipazione di società come VideoStitch e Two Big Ears, specializzate nel campo dei software compatibili con lo streaming video a 360 gradi. Inoltre, YouTube fa sapere che le nuove tecnologie saranno presto disponibili in tutte le location ‘Space’ del mondo, in modo tale da allargare il più possibile l’audience dell’intrattenimento video online.