di Redazione
18/04/2016
Elmedia Player è un player per MAC completo di una serie infinita di funzionalità. La domanda però è: c'era proprio bisogno di un altro media player per Mac? Nel caso di Elmedia Player la risposta è sì! La questione se sia proprio necessario utilizzare un player esterno al Mac per gestire i contenuti multimediali, passa per una serie di riflessioni. Prima di tutto dobbiamo parlare di qualità della riproduzione. Guardare un contenuto video attraverso il proprio computer è un'operazione che richiede un alto numero di risorse: cpu, disco, memoria, un software non ottimizzato potrebbe influenzare negativamente le prestazioni del proprio Mac. Ad esempio riprodurre un file di Flash con il Mac è di solito un'operazione che mette in sofferenza quasi tutte le risorse hardware. Elmedia Player dispone di un engine ottimizzato in grado di riprodurre i video in maniera fluida, sfruttando il meno possibile l'hardware del Mac e nonostante questo garantendo un'esperienza di visualizzazione ottimale anche in HD. Dal punto di vista delle pure funzionalità, Elmedia Player dispone di una vastissima gamma di strumenti che lo rendono decisamente utile per l'utente. Partendo dalla base è garantito il supporto a numerosi formati: DivX, WMV, FLV, SWF, AVI, MOV, MP4, MP3. Da un punto di vista dell'utilizzo il Player si comporta come un avanzato browser multimediale. Consente di visualizzare file in locale sul proprio Hard Disk ma anche in remoto attraverso vari protocolli, fra cui ovviamente HTTP. In altre parole è possibile, attraverso Elmedia Player, comporre playlist miste di risorse online e offline. Sono supportate le principali piattaforme di riproduzione video come Youtube, Vimeo, and Dailymotion.
Funzionalità AvanzateSe la possibilità di utilizzare Elmedia Player come punto di riferimento per miscelare Playlist utilizzando contenuti online e offline, già da sola rappresenta un buon motivo per utilizzare il prodotto, è nelle funzionalità avanzate che Elmedia Player mostra i muscoli. Ad esempio scaricando i video da Youtube si possono scaricare anche i sottotitoli e nel caso in cui questi non siano completamente sincronizzati con il filmato si possono riposizionare in maniera adeguata. In più è possibile scegliere il font e il colore con cui mostrare i sottotitoli. Non solo, ma è anche possibile individuare un frame di inizio e di fine per i video scaricati senza dunque doverli tagliare per effettuare la riproduzione ogni volta dal punto desiderato. Infine é possibile catturare anche degli screenshot dei frame selezionati.
Riproduce anche i formati musicaliElmedia Player si pone come un player a tutto tondo, ed è dunque anche possibile riprodurre file audio nei formati MP3, AAC e molti altri ancora. Ovviamente è possibile creare numerose playlist sulla base del proprio umore e dei propri gusti musicali.
Costi e disponibilitàElmedia Player è disponibile per il download gratuitamente all'indirizzo http://mac.eltima.com/it/media-player.html. Nella modalità gratuità sono disponibili la maggior parte delle funzionalità relative alla riproduzione dei file video e audio. Per attivare invece le funzionalità avanzate che includono il download dei file da Youtube, Vimeo etc è invece necessario acquistare la versione PRO che ha un costo di $19.95.
