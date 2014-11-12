Caricamento...

Youtube lancia "Music Key" musica in abbonamento

12/11/2014

Youtube lancia
Avete fatto un giretto su Youtube oggi? Se siete stati attenti e avete visitato youtube attraverso il sito web oppure l'app per android avrete probabilmente notato un nuovo menu "Musica". Il funzionamento a prima vista non è molto diverso da quello a cui siamo abituati, cliccando su "Musica" si accede ad una serie di video musicali. È possibile ascoltare interi album, sigoli brani, creare playlist, ricercare la discografia di ogni singolo artista e fruire di ogni contenuto così come siamo abituati a fare da anni in Youtube. Tutto questo è sicuramente bello e interessante, ma certamente non è la novità più importante della giornata. Quello che veramente cambia il meccanismo di business che ha fatto sopravvivere Google e Youtube fino ad oggi è l'introduzione di un servizio denominato "Music Key". Attraverso questo servizio si può accedere a contenuti musicali privi di pubblicità, a fronte di un abbonamento di circa 10€ mese. Sottoscrivendo l'abbonamento si ha diritto ad accedere ai contenuti musicali e poterne fruire senza essere costretti a guardare la pubblicità. Inoltre i sottoscrittori di un abbonamento "Music Key" possono ascoltare musica offline ed in background È una grande rivoluzione per Youtube che per anni ha proposto un meccanismo interamente basato sulla pubblicità. Music Key cambia invece radicalmente il business model di Youtube e di Google ed introduce il concetto di contenuti premium a pagamento. A dire il vero non è la prima volta che qualcuno prova a liberarsi dall'advertising introducendo contenuti a pagamento e fino ad ora in pochi hanno ottenuto successo. Tuttavia Google non è l'ultimo arrivato e probabilmente il solo fatto che Google abbia introdotto quesa novità indurrà altri a provare a fare altrettanto. Per adesso in ogni caso "Music Key" e in beta e come spesso accade con i servizi di Google l'accesso è limitato a coloro che vengono invitati. Non è ben chiaro come verranno distribuiti gli inviti, ma se qualcuno vuol provare può dare uno sguardo qui [youtube http://youtu.be/pMQxeb5ERps]
