Facebook lancia "Say Thanks" per creare video di ringraziamento per gli amici

di Redazione 12/11/2014

Avete mai provato il desiderio di ringraziare un amico per il solo fatto di esistere? per l'appoggio morale, per un abbraccio o perché ha fatto qualcosa di speciale per voi? Da oggi Facebook mette a disposizione un nuovo servizio: "Say Thanks" attraverso il quale è possibile creare dei brevi video di ringraziamento per gli amici. [vimeo https://vimeo.com/111578650] Il funzionamento è semplice: si accede alla pagina http://www.facebook.com/thanks , si seleziona l'amico da ringraziare e alcune foto da fare comparire nel video, infine si da il via alla composizione del video e Facebook in men che non si dica comporrà per noi un emozionante video attraverso cui si può ringraziare l'amico del cuore. Attualmente il servizio è in fase di deploy quindi potrebbe essere che non sia ancora accessibile dal vostro profilo Facebook, ma lo sarà a breve, se avete qualcuno da ringraziare a breve potrete farlo anche con questo servizio di Facebook. A quanto pare il buon zuckerberg ci tiene proprio a che gli utenti di Facebook inizino ad usare massicciamente piccoli video, forse perché con l'occhio lungo di chi guarda lontano pensa che in un futuro non troppo distante saranno proprio i video a giocare il ruolo più importante nella comunicazione globale